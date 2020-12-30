Что ждёт «ПСЖ» без Тухеля? Почеттино и его главная задача – побеждать

То, о чем говорили в последние несколько дней – случилось. Томас Тухель получил от руководства «ПСЖ» не самый приятный новогодний подарок – его уволили. Под его руководством клуб дважды выиграл Лигу 1, а в минувшем сезоне дошел до финала Лиги чемпионов. Немецкий специалист был в ярости после сообщения руководства, но компенсация поможет скрасить эмоции, Тухель получит неустойку 6 млн евро за досрочное расторжение контракта, который истекал в июне 2021 года.

О причинах отставки не сообщают, но не секрет, что Тухель – не самый легкий по характеру человек. Ходили слухи и о трениях в отношениях с футболистами, и о конфликте со спортивным директором Леонардо. Команда встречает 2021 год не на первой строчке в Лиге 1, формальный повод появился и Леонардо его сразу же использовал.

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Тем более что в Париже уже определились с новым тренером. Им станет Маурисио Почеттино. Он возвращается в «ПСЖ» спустя 17 лет, во времена своей игрой карьеры аргентинский защитник отыграл за клуб 3 сезона. Ну а в тренерской работе Почеттино был свободным агентом с осени 2019 года, когда он покинул «Тоттенхэм». Не так давно слухи связывали тренера с «Зенитом», но очевидно, что «ПСЖ» — куда более интересный и амбициозный вызов для аргентинца. Как смена тренера скажется на команде? Давайте изучим котировки букмекеров.

Лига 1 никуда не денется

Да, немного непривычно, что парижане к Новому году не просто не сделали себе отрыв в пару десятков очков, но и даже не идут первыми. После 17 туров «ПСЖ» только третий, уступая 1 очко дуэту лидеров – «Лиону» и «Лиллю». Но у букмекеров нет никаких сомнений, что Мбаппе и компания свое возьмут. Поставить на то, что по итогам чемпионата Франции «ПСЖ» станет чемпионом, можно с коэффициентом 1.19.

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При этом на конкурентов парижан коэффициенты выше в разы. На «Лион» можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на «Лилль» ставки принимают и вовсе за 17.00. На «Марсель» и «Монако», которые уже ощутимо отстают, коэффициенты, соответственно ,25.00 и 50.00. Так что Лига 1 от «ПСЖ» никуда не денется.

В Лиге чемпионов сначала нужно пройти «Барселону», до победы в турнире далеко

Куда интереснее, как смена тренера скажется на перспективах «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Уже в 1/8 финала парижанам в соперники досталась «Барселона». Конечно, каталонский клуб тоже переживает нелегкие времена, но у него в составе как минимум есть Лионель Месси.

Пока букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом этого противостояния, но преимущество это совсем небольшое. На то, что в четвертьфинал пройдет французский клуб, можно сделать ставку с коэффициентом 1.75, а ставки на «Барселону» принимают за 2.08.

Ну а в первом матче этого двухраундового противостояния, который пройдет 16 февраля в Испании, аналитики пока что видят фаворитом «Барселону». На успех команды Роналда Кумана можно поставить с коэффициентом 2.20, а на французов – за 2.90. На ничейный исход первой игры ставки принимают с коэффициентом 3.90.



Так что прежде чем грезить победой в турнире, парижанам нужно будет очень постараться, чтобы выйти хотя бы в четвертьфинал, разминкой здесь и не пахнет. Но вообще эксперты видят «ПСЖ» одним из фаворитов Лиги чемпионов. Сейчас их ставят на 4-е место из 16 участников, значит, аналитики ждут, что французы могут дойти как минимум до полуфинала. Коэффициент на то, что команда, видимо уже Почеттино, выиграет Лигу чемпионов, 12.00. Выше только «Бавария» (3.60) и два английских гранда – «Ман Сити» (5.00) и «Ливерпуль» (7.00). Так что стартовая позиция у команды очень даже неплохая.

Без трофеев «ПСЖ» не останется

Смена тренера точно ничего не ухудшит, так считают букмекеры. Потому что они даже не принимают ставки на то, что «ПСЖ» выиграет хотя бы один трофей в сезоне – Лигу 1, Кубок Франции или Лигу чемпионов. А вот на обратны исход – провал парижан – поставить можно. И коэффициент здесь очень большой – 12.00.

Любопытны также ставки на то, сможет ли команда сделать дубль на внутренней арене – победить в чемпионате и Кубке Франции. Если вы верите в «ПСЖ», можно сделать ставку с коэффициентом 2.00, если нет – за 1.75.

Ну а самые ярые фанаты «ПСЖ» могут сделать ставку на требл, аналитики букмекерских компаний оценили вероятность этого исхода коэффициентом 25.00. У Тухеля этого не получилось, но, может быть, Почеттино все исправит?