Россия — Германия. Прогноз: Ларионов, Аскаров и Амиров готовы к сборной Канады на МЧМ-2021

2 января состоится матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Россия — Германия. Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.04, успех Германии идёт за 39.0, на ничью дают 19.0.
Коэффициенты букмекеров на матч четвертьфинала МЧМ-2021 Россия — Германия 2 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Германия 2 января получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.73, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.24. Гол на первой минуте идёт за 9.40, гол в пустые ворота — за 5.00.
Прогноз и анализ матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Россия — Германия (02.01.2021)
Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.
Групповой этап пролетел быстро, настало время решающих сражений. В самом раннем четвертьфинале сразятся сборные России и Германии, он начнётся уже в 20:00 мск. Имя фаворита тут очевидно, но считать немцев обречённой на съедение жертвой точно не стоит. Кое-какую опасность они представляют.
Смотреть на 2:16 от сборной Канады нет смысла. Дело в том, что бундестим начинала турнир в 2,5 звена, поскольку нескольким хоккеистам пришлось уходить на карантин. Понятно, что в 14 полевых игроков выдержать темп «кленовых листьев» оказалось нереально. Особенно с учётом сомнительного подарка от календаря.
Ведь немцы начали МЧМ-2021 со спаренных встреч против фаворитов группы. У финнов вдоволь попили кровушки даже в усечённом составе, хотя справедливость результата вопросов не вызвала (3:5). А вот на Канаду банально не хватило сил, да и вратари совсем не выручали. 16 шайб с 44 бросков.
Зато с прямыми конкурентами всё сложилось. Дожали в овертайме Словакию (4:3 ОТ), а затем обыграли Швейцарию (5:4). Вели 3:0 к концу первого периода и 4:0 к 50-й минуте. А за 121 секунду до сирены Юстин Фолек получил «5+20». За оставшееся время «крестоносцы» дважды реализовали лишнего, но всё же не спаслись.
Сборная Германии уже выполнила задачу на турнир, впервые пробившись в плей-офф. До Канады не добрались сразу три хоккеиста, которые считались лидерами. Вратарь Тобиас Анчичка, защитник Мориц Зайдер и форвард Лукас Райхель. Для скромного коллектива это существенные потери. В общем, теперь бундестим полностью зависима от одного звена.
Справедливости ради, очень яркого. Штюцле, Петерка и Элиас перед стартом плей-офф входят в топ-5 бомбардиров МЧМ-2021. Они практически не будут уходить со льда. Если интрига проживёт долго, 25-30 минут айстайма вполне может набежать. За их плечами всё гораздо скромнее, а линия обороны без Зайдера и вовсе выглядит печально.
Понятно, что сборная России явный фаворит. Состав гораздо глубже и ровнее, вариантов в разы больше, сравнивать линии обороны даже немного неприлично. Потому вопроса ровно два — мотивация и реализация. Если с ними будет порядок, победа на классе с разницей в три-пять шайб никуда не денется. Если нет, возможны варианты.
Германия уже несколько раз показывала характер. Терять ей совсем нечего, а ведущее звено одинаково здорово работает как в равных составах, так и в большинстве. Скорее всего, свою шайбу немцы найдут, всё же пару-тройку обрезов россияне стабильно допускают. А вот для чего-то большего слишком многое должно совпасть.
В то же время Германия не склонна парковать автобус и всей командой усаживаться к воротам, по мере возможностей она будет стараться отвечать. Это должно облегчить задачу сборной России. Самое трудное здесь — найти достойный вариант, ведь перекос в пользу фаворита колоссальный.
Мы бы выбирали между тоталом больше 2 шайб в первом периоде за 1.89 и голом сборной России в первые 10 минут за 1.79. Скорее всего, подопечные Игоря Ларионова проведут агрессивный дебют в надежде быстро получить преимущество, чтобы затем не тратить лишние силы. Также стоит рассмотреть гол Родиона Амирова за 2.00, форвард «Салавата» к концу группового этапа расцвел.
Прогноз и ставки на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Россия — Германия 2 января 2021 года
У немцев отличное первое звено, хотя в остальном состав откровенно слабый. Лидеры наверняка найдут свой гол, но этого вряд ли хватит. Разница в уровне исполнительского мастерства существенная, вопросы вызывает только настрой и реализация. Думается, сборная России включит давление в дебюте и постарается максимально быстро заполучить преимущество.
Ставка №1: тотал больше 2 шайб в первом периоде за 1.89.
Ставка №2: гол Родиона Амирова за 2.00.
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