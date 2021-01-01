«Реал» — «Сельта». Прогноз: Зидан, Бензема и Рамос прервут сказку бывшего клуба Смолова

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Сельта». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Примеры «Реал» — «Сельта» 2 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» 2 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.62, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.02.
Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Сельта» (2.01.2021)
2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.
Ещё до конца декабря в дело вернулась испанская Примера. 2 января четырьмя матчами стартует программа 17-го тура. Наиболее поздний стартует в 23:00 мск в Мадриде. «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Сельтой». Вроде бы имя фаворита очевидно, но не всё так просто.
Действующий чемпион Испании провёл декабрь классно. Качество футбола далеко не всегда было высоким, но на фоне плотного календаря и кадровых потерь это совсем неудивительно. Гораздо важнее, что результаты оказались в полном порядке. Во-первых, вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.
Во-вторых, выправили ситуацию на внутренней арене. В шести предыдущих турах набрали 16 из 18 возможных очков, в том числе обыграв «Севилью» (1:0) и «Атлетико» (2:0). Да и «Атлетик» из Бильбао (3:1) с «Гранадой» (2:0) всегда готовы попить кровушки у зазевавшихся грандов. Единственная осечка состоялась на днях.
В среду на выезде не смогли обыграть «Эльче» (1:1). Естественно, создали больше остроты, но вполне могли проиграть. В самом конце выручил Тибо Куртуа, а в середине второго тайма помогла штанга. Впрочем, чистое второе место в турнирной таблице Ла Лиги никуда не делось.
33 очка, остальные сильно отстали. Правда, мадридский «Атлетико» оторвался на два балла при двух играх в запасе, а это уже серьёзно. Так что допускать осечки крайне не рекомендуется. Но дело в том, что «Сельта» после смены тренера набрала сумасшедшие обороты.
Ещё совсем недавно находилась в зоне вылета, а в шести последних турах накопила те же 16 очков, что и «Реал». Лучший график Примеры на упомянутом отрезке. Справедливости ради, уровень оппозиции оказался не самым мощным. Хлопнули «Гранаду» (3:1), выиграли в Бильбао (2:0).
В остальном — сплошь середняки и аутсайдеры. Единственная осечка случилась с «Хетафе» (1:1), который сильно просел в нынешнем сезоне. Отличный отрезок позволил закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Клуб из Виго располагается на восьмой строчке с 23 очками, до зоны Лиги чемпионов три пункта.
И вроде бы возникает соблазн взять фору на гостей, но есть проблема. Со «сливочными» они в последнее время играют слабо. Пять поражений и три ничьи в восьми предыдущих очных встречах. Но главное даже не это. Дело в том, что «Реал» неизменно забивал как минимум два мяча.
А вот это уже интересно. Пропускал, правда, тоже исправно. Шутка ли — ставка «обе забьют» доезжала в 11 из 13 последних поединков. А ведь на неё дают крепкий коэффициент 1.73. Варианты посмелее — 1Х + обе забьют за 2.00 и обе забьют + тотал меньше 4.5 гола за 2.40. Ждём чего-то вроде 2:1 или 1:1.
Прогноз и ставки на матч 17-го тура Ла Лиги «Реал» — «Сельта» 2 января 2021 года
«Реал» вот уже восемь матчей подряд набирает очки с «Сельтой». Чаще всего побеждает, хотя ничьи тоже бывают. «Кельты» сейчас хороши — 16 очков в шести турах, пусть и со скромными оппонентами. Так что подстраховаться на случай ничьей не помешает. При этом в 11 из 13 предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Напрашивается 1Х + обе забьют за 2.00.
Ставка: «Реал» не проиграет + обе забьют за 2.00.
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