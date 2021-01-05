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Ставки на спорт сегодня, 5 января, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня, 5 января
Пётр Кондаков
Финал МЧМ, «Тоттенхэм» — «Брентфорд» и другие матчи. Что смотреть 5 января
Днём смотрим футбол, ночью хоккей – полная гармония!
Ставки / Прогнозы 0
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Новый год набирает обороты. Спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 5 января.

На что ставить в футболе 5 января

Футбольные чемпионаты сегодня берут паузу. Можно последить только за полуфинальным матчем Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Брентфорд» да за играми Кубка Испании. Здесь ряд команд Примеры сыграет с представителями низших дивизионов. Ну и киберфутбол никуда не делся – здесь всегда полно событий для ставок.

На что ставить в хоккее 5 января

В ночь на 6 января завершится МЧМ-2021. Сборная России не сумела выйти в финал и поэтому сыграет лишь за бронзу с Финляндией. Начало запланировано в 01:30 мск. В финал вышли сборные Канады и США, которые разыграют золото.

В КХЛ сегодня 7 встреч. Выделяем матчи «Салават Юлаев» — «Авангард» и «Локомотив» — «Сибирь».

На что ещё ставить 5 января

В НБА пройдёт 5 игр. «Бруклин» сыграет с «Ютой», «Мемфис» поборется с Леброном и компанией, а «Денвер» примет «Миннесоту». Кроме того, «Клипперс» сыграет с «Сан-Антонио», а «Портленд» — с «Чикаго».

В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дома сыграет с испанской «Сарагосой».

Два матча в волейбольной мужской Суперлиге. Казанский «Зенит» гостит в Оренбурге, а питерский – в «Уфе».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

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