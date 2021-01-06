«Сент-Этьен» — «ПСЖ». Прогноз: Мбаппе и Ди Мария провалят первый матч после ухода Тухеля

6 января состоится матч 18-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Пари Сен-Жермен». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех команды из Сент-Этьена оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 5.45.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 6 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Пари Сен-Жермен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «ПСЖ» (06.01.2021)
2021 год уже на дворе, а вместе с ним после небольшой запланированной паузы возвращается чемпионат Франции. В Лиге 1 добрались до 18-го тура, все 10 поединков которого пройдут в один день, 6 января. Среди прочих в среду сразятся «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен», начало – в 23:00 мск.
Перед новогодним перерывом «Сент-Этьен» выдал неплохой отрезок. В период с конца ноября по конец декабря провел шесть туров во внутреннем первенстве и ни разу не проиграл. Победа, правда, случилась всего одна – над нестабильным «Бордо» (2:1). Но там всё по делу.
Также получилось отобрать очки у крепкого «Монако» (2:2) и одного из лидеров «Лилля» (1:1). Хотя особо «святым» это не помогло. В турнирной таблице Лиги 1 после 17-го тура они идут на 14-й строчке, набрав 18 очков. Отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов, а до топ-5 не хватает сразу десять.
«ПСЖ» в текущем сезоне тоже испытывает серьёзные трудности. После 17 игр в чемпионате Франции многократный чемпион идёт на третьем месте, набрав 35 баллов. Отставание от лидеров «Лиона» и «Лилля» всего по одному баллу, но конкуренты настроены очень серьёзно, а у парижан в последнее время с формой все не так гладко.
За те же шесть туров одержали только три победы, скатали две ничьи и потерпели одно поражение. В последних трёх случаях, правда, финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов ни разу не пропустил, но надо сказать, что два из них пришлись на матчи с аутсайдерами – «Лорьяном» (2:0) и «Страсбургом» (4:0).
Теперь же рассчитывать на лёгкую победу парижанам вряд ли придётся. Во-первых, «Сент-Этьен» свой гол в среднем за игру исправно забивает и местами выглядит очень даже хорошо. Во-вторых, в «Пари Сен-Жермен» во время новогодних праздников произошли изменения в тренерском штабе.
Томасу Тухелю указали на дверь, а его место занял известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» Маурисио Почеттино. Однако с ходу вернуть парижском клубу его законное первое место аргентинец едва ли сможет. Начинать работу придётся в период серьёзного кадрового кризиса.
Накануне возобновления чемпионата Франции «ПСЖ» может не досчитаться сразу 10 игроков. Среди них целый ряд защитников, которые нередко выходили в старте, опорник и несколько игроков атаки. Скорее всего, также пропустят первую игру в новом году Неймар и Икарди.
При таких раскладах П1 с форой (+1,5) за коэффициент 1.89 выглядит интересно. Альтернативный вариант – обе забьют за 1.69. «Сент-Этьен» в декабре ни разу не проиграл, а в последних трёх турах отличился шесть раз. Да и с разницей более одного мяча за два предыдущих месяца «святые» проиграли лишь однажды.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 6 января 2021 года
В «ПСЖ» поменялся тренерский штаб. Маурисио Почеттино сразу же придётся работать в условиях серьёзного кадрового кризиса. Разумеется, парижане остаются фаворитами в предстоящем поединке, но как минимум дать бой «Сент-Этьен» может. В декабре «святые» вообще ни разу не проиграли.
Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой (+1.5) за 1.89.
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