«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: на этот раз Сульшер и Гвардиола не дадут зрителям уснуть

6 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ман Юнайтед» — «Манчестер Сити» 6 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч полуфинала Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «МЮ» — «Манчестер Сити» (06.01.2021)

2021 год уже наступил, большинство топовых европейских чемпионатов возвращаются после запланированных пауз. Англии же по традиции покой только снился, тут играли и в новогодние праздники. Теперь английская Премьер-лига возьмёт небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке лиги Англии добрались до полуфинала. По новому регламенту переигровки отменены, ведь календарь и так невероятно плотный. Всё решится в одноматчевом противостоянии, может дойти даже до серии пенальти. 6 января на стадионе «Олд Траффорд» за выход в финал сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 22:45 мск.



Предыдущая очная встреча тоже проходила на поле красных. Она состоялась в 12-м туре АПЛ и завершилась нулевой ничьей. Тогда манчестерские клубы сыграли очень осторожно, опасных моментов практически не возникало, отсутствие голов стало справедливом итогом унылого футбола. Теперь же причин жалеть друг друга нет.



С тех пор подопечные Уле-Гуннара Сульшера успели набрать отличную форму. Провели шесть игр в разных турнирах, одержали пять побед за это время и ни разу не проиграли. Единственная ничья на упомянутом отрезке случилась в матче с «Лестер Сити» (2:2), который замыкает тройку лидеров чемпионата Англии.

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Сами красные в турнирной таблице первенства идут на второй строчке, набрав 33 балла. Любопытно, что лидирующий «Ливерпуль» из-за осечек растерял всю свою фору, манкунианцы буквально наступают ему на пятки и имеют отличные шансы стать лидером. В Кубке страны ещё предстоит сыграть, а в Кубке лиги они выбили «Эвертон» из четвёртьфинала (2:0).



Впрочем, «Манчестер Сити» зря времени тоже не терял, в прошлом раунде Кубка английской лиги вынес лондонский «Арсенал» (4:1), а в первенстве страны вернулся в топ-5, набрав 29 очков. При этом клуб ещё имеет две игры в запасе, которые могут помочь запрыгнуть на вершину таблицы.



Любопытно, что форма у подопечных Хосепа Гвардиолы тоже приличная. Во-первых, они не проигрывают уже 11 матчей подряд во всех турнирах, пропустив за это время только три раза. Во-вторых, единственное поражение с конца сентября случилось в матче против «Тоттенхэма», когда тот шёл первым в АПЛ.

Оборона у «горожан» действительно лучшая в чемпионате Англии, но зацементировать нападение «МЮ» вряд ли получится. Дело в том, что лучше «красных дьяволов» в атаке в АПЛ на данный момент играет только «Ливерпуль». За пять последних туров они забили 14 мячей.



При этом из-за коронавируса у «Манчестер Сити» кадровые потери в составе. Например, в прошлом матче с «Челси» в воротах вместо Эдерсона, который находится на карантине, появился Стеффен. Пропустил всего лишь один гол в самой концовке, но в целом выглядел не так уверенно.



Хотя стоит отметить, что пропускают подопечные Уле-Гуннара Сульшера тоже исправно. «Горожане» за один тайм разгромили оборону Фрэнка Лэмпарда, играя даже без номинального нападающего. На наш взгляд, на этот раз есть все шансы увидеть результативный матч. Проверим ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.81, кадровые проблемы гостей обеспечат зрелище.

Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Манчестер Сити» 6 января 2021 года

В «Манчестер Сити» вспышка коронавируса, ряд игроков основы вместе с голкипером находится на самоизоляции. У «МЮ» одна из лучших линий атак в АПЛ, но пропускают они исправно. Прошлая очная встреча завершилась без голов, теперь жалеть друг друга соперники вряд ли станут. Нехватка основных исполнителей приведёт к потере согласованности, так что моментов у команды Сульшера должно стать побольше. Ждём голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.81.