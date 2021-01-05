«Ак Барс» — «Динамо» М. Прогноз: девятая победа подряд для Квартальнова, Зарипова и Доуса

Казанцы одержали в шести предыдущих очных встречах пять побед в основное время.

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех «Динамо» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» 6 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» 6 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва (6.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На среду, 6 января запланированы всего три матча. Наиболее поздний стартует в 17:30 мск в Казани. «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет выяснять отношения с московским «Динамо». Это однозначно центральная игра дня, ведь соперники входят в топ-4 своих конференций. Если обойдутся без провалов в оставшиеся недели, получат преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

Подопечные Дмитрия Квартальнова вообще возглавляют сводную таблицу КХЛ. 64 очка за 41 поединок, подобный график в Восточной конференции никому не под силу. Идущий вторым «Авангард» отстаёт на восемь баллов, остальные — как минимум на 11. При двухочковой системе это много.

После спада в середине октября набран устрашающий ход. 18 побед в 21 последнем матче! 17 из них — в основное время. Дважды проиграли в гостях «Авангарду», один раз споткнулись на «Тракторе». А сейчас вообще идут на серии из восьми побед. Предыдущее поражение случилось пять недель назад.

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Кроме того, казанцы после новогодней паузы в отличие от подавляющего большинства клубов КХЛ ещё не выходили на лёд. А значит, почти наверняка будут свежими и отдохнувшими, то есть забрать у них конёк окажется практически нереально. Неудивительно, что букмекеры считают хозяев явным фаворитом.

«Динамо» держится на четвёртой строчке в турнирной таблице КХЛ, хотя стабильностью не отличается. В среду, например, умудрилось проиграть в Латвии рижскому «Динамо» со счётом 4:5, ведя по ходу первого периода с разницей в две шайбы. И ведь все голы получили в равных составах, по большей части — с «пятака».

Впереди визит в Татарстан, который не сулит ничего хорошего. «Ак Барс» очень опасен, да и с бело-голубыми в последнее время играет просто замечательно. Пять побед в основное время в шести предыдущих случаях! А без очков остались лишь в одной из 12 последних игр. Единственную битву нынешнего сезона москвичи вряд ли забыли.

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24 декабря они получили 2:7, пропустив на любой вкус. Стефан Да Коста оформил дубль (и добавил к нему голевую передачу), Найджел Доус набрал три очка. Основная надежда гостей — кураж вратаря. Потому что зависимости от ведущей тройки запредельная, а «барсы» умеют справляться с командами такого плана.

В принципе, П1 за 1.70 смотрится вполне нормально, до овертайма «Ак Барса» доводит дело редко. Альтернатива — ИТБ 3 гола «Ак Барса» за 1.96. С результативностью у подопечных Дмитрия Квартальнова сейчас полный порядок, а вот оборона динамовцев часто даёт сбои в больших матчах.

«Ак Барс» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 января 2021 года

«Ак Барс» идёт на серии из восьми побед и возглавляет сводную таблицу КХЛ. Да ещё и до сих пор не выходил на лёд после новогодней паузы, то есть наверняка будет отдохнувшим. «Динамо» выступает неплохо, находится в топ-4 Запада. Но провалы случаются регулярно — то разгромные поражения от серьёзных оппонентов, то неудачи с аутсайдерами. В общем, казанцы сейчас смотрятся солиднее.

Ставка: ИТБ 3 гола «Ак Барса» за 1.96.