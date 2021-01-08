«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Артета и Ляказетт триумфально начнут защиту титула

9 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех клуба из Ньюкасла оценён экспертами в 7.10. А ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл» 9 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/32 Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» (09.01.2021)

2021 год уже наступил, топовые европейские чемпионаты вернулись в строй после новогодних каникул и вернулись в колею. В Англии же по традиции играли и в январские праздники. Теперь английская Премьер-лига возьмёт небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке Англии добрались до 1/32 финала. По новому регламенту переигровки отменены, всё решится в одноматчевом противостоянии. 9 января на стадионе «Эмирейтс» за выход в следующую стадию турнира сразятся «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Начало — в 20:30 мск.



Ледяной душ в виде 1:4 от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги Англии пошёл лондонцам на пользу. В следующих трёх турах в АПЛ набрали девять максимально возможных очков, одержав три победы. Теперь давление на Микеля Артету должно убавиться. Хотя бы немножко.



Удачная серия позволила «канонирам» подняться на 11 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, перед 18-м туром у них в активе 23 балла. Отставание от еврокубковой зоны на данный момент составляет шесть пунктов. Хотя у некоторых конкурентов есть даже по две игры в запасе. Положение по-прежнему печальное, но уже не позорное.

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Вместе с победами появились и забитые мячи, нападающих словно прорвало после длительной безголевой засухи. За три последних матча «Арсенал» оформил восемь голов. Три пришлись в ворота «Челси» (3:1), один вытащили футболисты «Брайтона» (1:0), а ещё четыре досталось аутсайдеру первенства «Вест Бромвичу Альбион» (4:0).



«Ньюкасл» же, напротив, практически заглох. В пяти предыдущих турах чемпионата Англии скатал две ничьи и потерпел три поражения, пропустив 10 мячей. Не стоит забывать и о вылете из Кубка лиги от «Брентфорда» (0:1). Причём представитель Чемпионшипа в самом деле выглядел интереснее, а не отскочил благодаря везению.



Да, можно похвастаться домашней нулевой ничьей с лидером АПЛ «Ливерпулем», но здесь скорее мерсисайдцы сами виноваты. Владели преимуществом, а воспользоваться им не смогли из-за жуткой реализации. Хотя отобрать очки у гранда всегда приятно вне зависимости от обстоятельств.

«Беневенто» — «Аталанта». Прогноз: Алексей Миранчук начнёт на лавке, Сапата не справится За девять последних туров Серии А «Беневенто» проиграл только два раза. Недурно для новичка.

В гостях же «сороки» в нынешнем сезоне не впечатляют. Пропускают не так много, но за семь выездов получилось добыть всего две победы. Разумеется, плотный график вынуждает наставников обеих команд проводить серьёзную ротацию, но ничего кроме уверенной победы хозяев мы здесь не видим.



Ставка «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.72 выглядит интересно. Дело тут ещё и в том, что статистика личных встреч выносит «Ньюкаслу» приговор. За 15 предыдущих поединков лондонцы одержали 14 побед, забивая в среднем за игру более двух мячей. Поддержим тренд.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 9 января 2021 года

«Арсенал» в последнее время разошёлся не на шутку, появились голы и победы. «Ньюкасл» угодил в яму, обыгрывать такого оппонента можно и нужно. «Сороки» сейчас не впечатляют, да и матчи с лондонцами им даются с огромным трудом. На наш взгляд, Микелю Артете вполне по силам пройти в следующий раунд Кубка Англии.



Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за 1.72.