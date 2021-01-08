«Монако» — «Анже». Прогноз: царь Головин продолжит сиять назло Мостовому и Губерниеву

9 января состоится матч 19-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Анже». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Анже» оценён букмекерами коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Монако» — «Анже» 9 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Монако» — «Анже» 9 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз матча 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Анже» (09.01.2021)

Футбольный сезон добрался до января. Четыре из пяти ведущих европейских лиг вернулись с небольших новогодних каникул, только в Англии играли без пауз и в плотном графике. В чемпионате Франции подобрались к экватору. Пришло время 19-го тура. Программа снова упакована в один день.

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Все 10 матчей состоятся в субботу, 9 января. Больше того — все они начнутся в 23:00 мск. «Монако» на стадионе «Луи II» сразится с «Анже». Вывеска симпатичная, ведь сойдутся прямые конкуренты. Обе команды добились равных показателей и вовсю претендуют на зону еврокубков.



Они набрали по 30 очков в 18 поединках. Монегаски располагаются на шестой строчке по дополнительным показателям, чёрно-белые идут седьмыми. Подопечные Нико Ковача могли бы находиться выше, да только в декабре выдали отрезок из трёх поражений. Правда, дальше выправили ситуацию.



В трёх предыдущих турах набрали семь очков из девяти возможных. Дожали в гостях аутсайдера «Дижон» (1:0), показали характер с «Сент-Этьеном» (2:2). На 35-й минуте остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Элиот Матазо. К тому моменту проигрывали со счётом 1:2.

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И ничего — отыгрались в дебюте второго тайма. Естественно, гости оказались гораздо ближе к победе, ведь «Монако» нанёс за 90 минут два удара в сторону ворот. Оба стали голевыми. И всё же хозяева выстояли. А уже после паузы дождались возвращения Александр Головина, разгромив в гостях «Лорьян» (5:2).



Счёт не должен вводить в заблуждение. Почти весь второй тайм провели в большинстве, на момент удаления на табло горели единицы. Особенно приятно, что ситуацию переломил именно россиянин. Появился на поле на 64-й минуте, забил первым же касанием, поучаствовал ещё в паре результативных атак.



А ведь до этого не играл с августа! Болельщики признали Головина лучшим игроком матча. Кроме того, к россиянину приклеилось прозвище Царь. Естественно, это тут же разозлило Дмитрия Губерниева и Александра Мостового. Хорошо бы продолжить.

«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз: Нолито, Санти Мина и Аспас оставят Унаи Эмери вне топ-4 В четырёх предыдущих очных встречах «кельты» победили три раза, а дома они не проигрывали с 1 ноября.

Впереди «Анже», который идёт по дистанции ровно. Никаких победных серий или затяжных неудач, всё стабильно и спокойно. Фаворитам проигрывает, аутсайдеров обыгрывает, с середняками цепляется. Этого достаточно, чтобы всерьёз претендовать на попадание в зону еврокубков.



С атакой у чёрно-белых дела обстоят худо. 25 мячей, худший показатель в топ-10. Основной козырь — именно игра на выезде. Аж 17 очков за девять матчей на чужом поле при 16 забитых голах. Очень серьёзные цифры, так что монегаскам нужно быть осторожнее. Правда, история противостояния тут довольно приятная.



В пяти очных встречах на своём поле одержали четыре победы. Что интересно, строго в один мяч — трижды 1:0 и один раз 2:1. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Оборона у «Анже» вполне крепкая, а «Монако» пока не хватает стабильности. В то же время разница в уровне исполнителей должна помочь.

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П1 за 1.73 — вполне рабочий вариант. Ставки посмелее — П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.14 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.20. Много гости не пропустят, но и с атакой у них туговато.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Анже» 9 января 2021 года

Соперники набрали по 30 очков в 18 матчах. Состав у «Монако», конечно, интереснее, зато «Анже» очень хорошо играет в гостях. Правда, не с монегасками. Четыре поражения в пяти очных встречах на стадионе «Луи II», все — с разницей в один мяч. Возьмём П1 через общий низ. Чёрно-белые много не пропускают, но и забивают реже всех в топ-10 Лиги 1.

Ставка: победа «Монако» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.14.