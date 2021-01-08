«Беневенто» — «Аталанта». Прогноз: Алексей Миранчук начнёт на лавке, Сапата не справится

9 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех клуба из Беневенто оценён экспертами в 6.20. А ставки на ничью принимаются за 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Аталанта» 9 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Беневенто» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Беневенто» — «Аталанта» (09.01.2020)
Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших запланированных пауз, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.
Программа 17-го тура чемпионата Италии откроется 9 января тремя поединками. Среди прочих в субботу один из новичков элитного дивизиона «Беневенто» на стадионе «Чиро Вигорито» примет щедрую на голы «Аталанту». Начало – в 17:00 мск.
Домашнее поражение от лидера первенства «Милана» (0:2) в позапрошлом туре ничуть не смутило подопечных Филиппо Индзаги. В прошлом туре гостили у «Кальяри» и одержали волевую победу со счётом 2:1. Хотя в целом соперники смотрелись сопоставимо, а хозяева даже больше времени контролировали мяч. Выручила реализация.
Удачная серия существенно отодвинула «ведьм» от зоны вылета. После 16 игр они замыкают топ-10 турнирной таблицы набрав 21 балл. Отрыв от зоны вылета составляет целых девять пунктов, даже до еврокубковой зоны ближе — всего семь очков. Хотя понятно, что сохранение прописки в элите станет хорошим результатом. Если же удастся обойтись без лишних нервов, вообще замечательно.
«Аталанта» продолжает подъем в зону Лиги чемпионов. Это единственная команда, которая ни разу не проиграла за шесть последних туров в первенстве. Более того, на этом внушительном отрезке получилось одержать четыре победы и забить целых 18 голов. Результативность тут привычно высокая.
Накануне 17-го тура у подопечных Джан Пьеро Гасперини 28 очков в активе и седьмая позиция в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса», замыкающего четвёрку лидеров, составляет всего два пункта. Правда, чёрно-белые имеют ещё одну игру в запасе, так что терять набранный ход бергамаскам не стоит.
Разумеется, «богиня» считается фаворитом в предстоящем поединке с вернувшимся из Серии В «Беневенто», однако лёгкой прогулки тут быть не должно. «Ведьмы» тоже набрали вполне неплохой темп. В девяти предыдущих турах высшего итальянского дивизиона у них всего лишь два поражения – от лидеров «Сассуоло» (0:1) и «Милана» (0:2).
Причём команда из Беневенто на этом отрезке одержала четыре победы, забила девять, а пропустила всего шесть мячей. При желании можно даже подумать над П1 с форой (+1) за крепкий коэффициент 2.09. У «Аталанты», которая добыла всего две победы за шесть последних выездов в чемпионате Италии, снова могут возникнуть трудности.
Интересным вариантом для ставки также выглядят голы в обе стороны за сносные 1.66. «Беневенто» в последнее время исправно забивает, а команда Алексея Миранчука в нынешнем розыгрыше Серии А в гостях не пропустила только от «Специи», которая сейчас находится в двух пунктах от зоны вылета. Вырисовывается что-то в духе 1:2 или 2:2.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Аталанта» 9 января 2021 года
«Аталанта» набрала приличный ход в чемпионате Италии, в битве с вернувшимся из Серии В «Беневенто» она по праву считается фаворитом. Однако легко бергамаскам точно не будет. «Ведьмы» в последнее время редко проигрывают, мало пропускают и регулярно забивают. Дать бой на своём поле команда Индзаги определённо способна.
Ставка: обе забьют за 1.66.
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