«Бавария» — «Тигрес», Россия — Финляндия и другие матчи. Что смотреть 11 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесёт нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 11 февраля.
На что ставить в футболе 11 февраля
На клубном чемпионате мира по футболу полуфиналы. «Аль-Ахли» сыграет с «Палмейрасом», а спустя три часа на поле выйдут «Бавария» и «Тигрес». Посмотрим, смогут ли мексиканцы противопоставить что-то лучшей команде Европы.
В Кубке Англии две встречи. «Вулверхэмптон» сыграет с «Саутгемптоном», а «Челси» Томаса Тухеля на выезде сыграет с «Барнсли». В Испании станет известен второй финалист Кубка – в полуфинале сыграют обладатель Суперкубка «Атлетик» и «Леванте».
На что ставить в хоккее 11 февраля
Стартует очередной этап Еврохоккейтура – Шведские хоккейные игры. В первый день турнира сборная России сыграет с Финляндией, а хозяева – с Чехией.
Один матч в КХЛ – «Йокерит» проведёт перенесённый матч с «Куньлунем». Ну и после полуночи смотрим НХЛ, тут 10 матчей.
На что ещё ставить 11 февраля
В ночь на пятницу стартует третий круг Australian Open. Аслан Карацев, который пока очень уверенно идёт по турнирной сетке, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, а Веронике Кудерметовой предстоит матч с Симоной Халеп.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» примет «Автодор».
Завершается групповой этап в волейбольной Лиге чемпионов. «Зенит-Казань» уже в статусе участника плей-офф сыграет с «Любляной», а вот «Кузбасс» и «Локомотив» вылетают. Кемерочане сыграют с польской «Вервой», а новосибирцы – с чешским «Карловарско».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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