«Краснодар» в Лиге Европы, Карацев против Джоковича и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 18 февраля.
На что ставить в футболе 18 февраля
Продолжается плей-офф еврокубков. Лига чемпионов отгремела накануне, в четверг по традиции пришло время Лиги Европы. В борьбу вступает «Краснодар» — единственный представитель России в евровесне. Соперник знакомый — загребское «Динамо», занявшее первое место в квартете с ЦСКА. Начало — в 20:55 мск.
Раньше всех стартуют киевское «Динамо» и «Брюгге» — в 18:00. В 20:55 начнутся ещё семь игр, среди которых выделяется битва «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Правда, из-за пандемии коронавируса она пройдёт не в Сан-Себастьяне, а на нейтральной территории. В Турине.
Ещё в семи встречах стартовый свисток прозвучит в 23:00. Среди прочих «Бенфика» сразится с лондонским «Арсеналом», а донецкий «Шахтёр» навестит «Маккаби» из Тель-Авива. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым рассудит «Гранаду» и «Наполи».
«Рубин» и «Ротор» продолжают подготовку к весенней части сезона. В четверг они проведут контрольную игру, начало запланировано на 15:00.
Матчи по хоккею для ставок 18 февраля
В КХЛ огромный игровой день. Аж 11 матчей! Начнут, разумеется, в Хабаровске. «Амур» против «Нефтехимика», 12:00 мск. Есть и несколько однозначно топовых вывесок. Во-первых, очередное «зелёное дерби». «Салават Юлаев» против «Ак Барса» в Уфе, старт — в 17:00 мск.
Также «Барыс» сразится с «Автомобилистом» (16:30), СКА — с московским «Динамо», а ЦСКА — с «Трактором» (оба — 19:30). Если этого недостаточно, можно поставить на МХЛ. Там выбор тоже широкий. А вот в НХЛ ранних встреч не будет.
На что ещё ставить 18 февраля
Тут всё интересно. На ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке пришло время супермикста. За сборную России побегут Евгения Павлова и Эдуард Латыпов. Начало — в 17:15 мск. Пока мы без медалей, хотя в индивидуальных гонках кое-какой повод для оптимизма всё же получили.
На Australian Open настаёт время решающих матчей. Неповторимый Аслан Карацев в полуфинале сразится с Новаком Джоковичем. Да, Ноле ни разу в карьере не выигрывал у 27-летнего россиянина. И всё же без борьбы тут вряд ли обойдётся. Ведь обыгрывать действующего чемпиона AO и первую ракетку мира в трёх сетах как минимум неуважительно. Начало — не ранее 11:30.
Много интересного в баскетбольной Евролиге. Тут запланированы четыре матча, раньше всех на паркет выйдут «Химки» и «Баскония» (20:00). А «Барселона» три часа спустя начнёт выяснять отношения с «Жальгирисом». Шарунас Ясикявичюс против своего бывшего клуба — это всегда любопытно.
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