Медведев гонится за Надалем, «Реал» — «Реал Сосьедад» и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: зима ушла, весна вступает в законные права. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 1 марта.
На что ставить в футболе 1 марта
По традиции всё самое интересное состоялось в выходные, понедельник — затишье в европейском футболе. Впрочем, парочка занятных матчей всё же есть. В испанской Примере завершится программа 25-го тура: мадридский «Реал» на своём поле сразится с «Реалом Сосьедад», начало — в 23:00 мск.
Подопечные Зинедина Зидана добыли четыре победы в национальном первенстве кряду. Однако «Барселона» на днях обыграла «Севилью» и вышла на второе место. «Реал Сосьедад» потихоньку восстановил кондиции, но до зоны Лиги чемпионов не хватает уже семи очков. Зацепиться будет сложно.
В чемпионате Англии подходит к концу 26-й тур. «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» померится силами с «Саутгемптоном», свисток арбитра раздастся в 23:00. «Ириски» находятся неподалёку от зоны Лиги чемпионов, а вот «святые» увязли в середине таблицы. Вылет им не грозит, но и до еврокубков не достать.
«Бенфика» драматично вылетела из Лиги Европы в четверг, да и в чемпионате Португалии дела складываются паршиво. Только четвёртое место в турнирной таблице, до лидирующего «Спортинга» не хватает аж 16 очков! Теперь «орлы» сыграют на своём поле с «Риу Аве», старт запланирован на 22:00.
Матчи по хоккею для ставок 1 марта
Регулярный чемпионат КХЛ завершился, все пары определены. Кубок Гагарина стартует уже завтра, а пока можно обратить внимание на ВХЛ. Там набирает обороты плей-офф. В понедельник пройдут три игры — «Югра» против «Динамо» МО, «Рубин» против «Тороса» (обе — 17:00), а также «Динамо» СПб против «Барса» (19:30).
В НХЛ ранних матчей нет. «Флорида Пантерз» снова сразится с «Каролиной Харрикейнз», а «Оттава Сенаторз» примет «Калгари Флэймз» (обе — в 3:00). Ещё пять встреч начнутся позже.
На что ещё ставить 1 марта
Теннис! Стартует турнир в Роттердаме, по итогам которого Даниил Медведев может обойти Рафаэля Надаля и стать второй ракеткой мира. Первый соперник россиянина — серб Душан Лайович. А Карен Хачанов сразится с опытнейшим швейцарцем Стэном Вавринкой.
У женщин начнётся турнир в Дохе. В первый же день Светлана Кузнецова померится силами с Викторией Азаренко, а Вероника Кудерметова — с Гарбинье Мугурусой. Как видно, жеребьёвка оказалась к нашим девушкам не особенно благосклонна.
Один матч пройдёт в Единой лиге ВТБ, хотя вывеска откровенно скромная. «Астана» против «Калева», начало — в 16:30 мск. В НБА ранних матчей нет.
Кроме того, можно поставить на финал Кубка России — 2021 по фигурному катанию. На понедельник запланированы короткие программы у юношей, девушек и юниорских пар, а также ритм-танец в юниорских танцах на льду.
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