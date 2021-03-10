«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг», «ПСЖ» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть 10 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 10 марта.

На что ставить в футболе 10 марта

Очередные 2 ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» теперь с новым старым президентом – Жоаном Лапортой, но поможет ли это сине-гранатовым? В пассиве 1:4 от «ПСЖ» дома. Для камбэка надо забивать минимум 4. Посмотрим, удастся ли совершить чудо. В другой встрече чудо чуть меньшего калибра попробует совершить «Лейпциг», у этой команды в первой игре «всего лишь» 0:2 от «Ливерпуля» дома.



Кроме того, в Англии «Сити» примет «Саутгемптон», а в Испании «Атлетико» сыграет с «Атлетиком». Потеряют ли лидеры чемпионатов очки? Скоро узнаем. Очередной тур пройдет в ФНЛ, в Германии сразятся «Вердер» и «Арминия», а во Франции – «Марсель» и «Ренн».

«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз: злой Луис Суарес увеличит отрыв от «Барселоны» и «Реала» Мадридцы в шести предыдущих турах выиграли всего дважды, конкуренты теперь совсем рядом.

На что ставить в хоккее 10 марта

В плей-офф КХЛ оформить путевку во второй раунд могут «Авангард», московское «Динамо» и СКА, у всех в сериях по 3-1. А вот у «Барыса» с «Металлургом» 2-2 и пятая встреча. Кажется, эта серия затянется. Ночью как всегда НХЛ, сегодня 5 игр.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз на 5-й матч: Воробьёву пора заканчивать с экспериментами В четвёртом матче магнитогорцы предоставили отдых Сергею Мозякину и провалились в атаке.

На что ещё ставить 10 марта

На теннисном турнире в Дохе два матча сыграют россияне. Андрей Рублёв поборется с французом Ришаром Гаске, а у Аслана Карацева в соперниках Доминик Тим. В Марселе Карен Хачанов сыграет с американцем Макензи Макдональдом.

Решающий матч Еврокубка для баскетбольного «Локомотива-Кубани». Краснодарцам нужно обыграть итальянский «Тренто» с преимуществом в 13 очков. «Уникс» уже себе обеспечил проход дальше, матч с «Гран-Канарией» превращается для казанцев в товарищеский. В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» на выезде сыграет со «Страсбуром».



Два перенесенных матча в мужской волейбольной Суперлиге: «Кузбасс» — «Енисей» и АСК – «Динамо». У женщин сыграют «Ленинградка» со «Спартой» и «Минчанка» с «Динамо-Метар».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!