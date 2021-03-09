«Металлург» — «Барыс». Прогноз на 5-й матч: Воробьёву пора заканчивать с экспериментами

10 марта состоится пятый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех «Барыса» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс» 10 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 10 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» (10.03.2021)

Март подбирается к середине, а Кубок Гагарина набирает обороты. Первый раунд перевалил через экватор, цена ошибки только повышается. Наступает время пятых матчей — серии возвращаются на арены команд, которые получили преимущество своего льда в четвертьфиналах конференций.

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В Магнитогорске «Металлург» снова сразится с «Барысом», начало — в 17:00 мск. В этой паре абсолютно ничего не ясно. Четыре игры позади, каждая из сторон зацепила по две победы. «Лисы» придумали себе проблемы на ровном месте: вроде бы состав крепче, да и кадровых потерь у соперника хватает.

Однако в сухом остатке — три равные игры подряд. В первой встрече подопечные Ильи Воробьёва в самом деле выглядели гораздо лучше. Как только Василий Кошечкин уступил место Юхо Олкинуоре, дело пошло. Итоговые 7:4 — это перебор, но победу ММг однозначно заслужил.

Дальше клуб из Казахстана доверился Йони Ортио, который, похоже, потихоньку набирает форму после травмы. Без ошибок, конечно, не обходится, но выручает финн тоже достаточно. И этого хватило для того, чтобы затащить уральцев в вязкий хоккей, где всё решают детали. Один точный бросок, одно лишнее удаление, один провал в спецбригадах.

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Тренерский штаб магнитогорцев решил предоставить в четвёртом матче отдых Сергею Мозякину. Любопытно, что так сказали в пресс-службе клуба, а Воробьёв после финальной сирены объяснять причины отказался. В общем, в атаке в самом деле мало что получалось. Обе шайбы придумала связка Прохоркин-Голдобин: первая — в большинстве, вторая — в равных составах.

Но «Барыс» дважды отыгрался, а дальше пошли качели. «Металлург» в формате «5-на-3» не забил, а вот хозяева управились за минуту с небольшим. Осталось дело техники — забить в пустые ворота на последней минуте (4:2). Кирилл Панюков продолжает штамповать очки в этой серии.

Отдельно отметим судейство. Работа арбитров вызвала разочарование — планку грубости задрали, в результате эмоции переросли в агрессию и даже грязь. А Фил Вароне не смог доиграть встречу до конца. Компенсировать возможное отсутствие канадца в пятой игре будет крайне сложно, возможности для ротации и без того минимальны.

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Неудивительно, что букмекеры считают ММг фаворитом. Спорить с этой оценкой сложно. Свой лёд, больше кадровых ресурсов, отдохнувший Мозякин. В то же время перекос в линии кажется чрезмерным. Мы увидели три близких матча кряду, а на победу хозяев в основное время дают заметно меньше двойки. Сомнительно.

Возникает соблазн выбрать между Ф2 (+1) за 1.78 и ИТБ 2 гола «Барыса» за 2.20. На пару шайб гости определённо способны: большинство у них работает, легионеры держат планку. ММг, вполне возможно, вернёт себе лидерство в серии, но сделать это малой кровью не выйдет.

«Металлург» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 марта 2021 года

Шансы «Металлурга» в самом деле выше, тем более на своём льду. И всё же линия букмекеров удивляет: на П1 дают сильно меньше двойки, хотя три предыдущих матча выдались практически равными. На таком фоне логично отталкиваться от противного. Возьмём ИТБ 2 гола «Барыса» за прекрасный коэффициент 2.20. Удалений у «лис» много, ошибок в защите хватает.

Ставка: ИТБ 2 гола «Барыса» за 2.20.