Артур Бетербиев – Адам Дайнес. Прогноз букмекеров: чеченский Тайсон не заметит соперника

20 марта в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится вечер бокса, главным боем которого станет чемпионский поединок в полутяжёлом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и Адамом Дайнесом из Германии.В этом бое Бетербиев поставит на кон свои чемпионские титулы по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Букмекеры считают, что интриги в этом поединке практически нет. Поставить на победу Артура Бетербиева можно с коэффициентом 1.08. Это примерно 86% вероятности. На успех Дайнеса предлагают коэффициент 9.70 (10%). На ничейный исход принимают ставки с коэффициентом 25.00 (4%).



Нет никаких сомнений в том, что бой завершится досрочно. Поставить на то, что поединок продлится более 6.5 раундов, можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что все завершится до этой отметки.

Анализ и прогноз боя Бетербиев – Дайнес (20.03.2021)

Многострадальный бой Артура Бетербиева наконец-то состоится. Россиянин должен был выйти в ринг еще в марте 2020 года в Канаде против китайца Фаньлуна Мэна, но вмешался коронавирус. Когда стало ясно, что этот бой провести не удастся, появился вариант с Дайнесом. Но и поединок с ним переносили уже дважды. Сначала Артур Бетербиев получил травму ребра, а затем заболел коронавирусом. Сейчас, кажется, все в порядке и ничего не помешает боксерам наконец выяснить отношения в ринге.

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Бетербиев не выходил в ринг 1.5 года, с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал украинца Александра Гвоздика. Кстати, в этом бое Бетербиева считали аутсайдером. На счету Чеченского Тайсона 15 побед в 15 боях на профессиональной арене, причем все эти победы досрочные. Дайнес в этом ряду должен стать 16-м, иного не дано.



Рекорд у немецкого боксера довольно неплохой, 19 побед в 21 бое. Единственное поражение случилось в 2019 году, Дайнес проиграл как раз Фаньлуну Мэну. Другой вопрос, что это по сути и был его единственный серьезный соперник. Немец уступает Бетербиеву и в опыте, и в ударной мощи, да и габариты – не сильная сторона Адама. Ему бы идеально подошла категория пониже. Но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов.



На что ставить в этом поединке? Выиграет однозначно Бетербиев, Дайнес не сможет удержать его на дистанции. Россиянин будет прессинговать Адама и зажмет его в углу. Что-что, а пробивать глухую оборону Бетербиев умеет. Тем более, что Дайнеса нельзя назвать идеалом защиты. Невероятным выглядит вариант, что немецкий боксер сможет протянуть все 12 раундов. Но на победу Бетербиева коэффициент просто смешной – 1.08. Роспись на бой не самая широкая, так что вариант здесь по сути один.

Букмекеры считают 6-7 раунд ключевой отметкой для боя. Тотал в 6.5 раундов – на больше и меньше коэффициент одинаковый – 1.85. Мы склоняемся к тому, что Бетербиев закончит все раньше. Если взять статистику, то лишь в 3 боях из 15 Артур заканчивал бой после 5-го раунда. Торопиться россиянин не будет, методично проверит защиту Дайнеса, вычислит слабые точки. Дальше все будет зависеть от того, насколько крепка челюсть немецкого боксера. Предполагаем, что нокаут стоит ждать в промежутке с 3-го по 6-й раунд.



Единственный момент, который может смущать в преддверии поединка, это состояние Бетербиева после травмы ребра и перенесенного коронавируса. Если эти вещи Артура еще беспокоят, то бой может и затянуться. Так что если хотите пойти против денежного потока, можно поставить на ТБ 6.5 раундов, а то и на ничью или победу Адама Дайнеса. Но это ставки из серии «А вдруг?!». Так что болеем за Артура. Учитывая, что ему уже 36, нужно, не заметив Дайнеса, выходить на другие, куда более интересные и денежные бои. Удачных ставок!