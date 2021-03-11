«МЮ» — «Милан», «Рома» — «Шахтëр» и другие матчи. Что смотреть 11 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 11 марта.
На что ставить в футболе 11 марта
Сегодняшний день под знаком Лиги Европы. Первые матчи 1/8 финала. Главный, конечно, – встреча «МЮ» и «Милана». Такая вывеска очень хорошо бы смотрелась и в Лиге чемпионов, что уж говорить о Лиге Европы.
Кроме того, «Аякс» сыграет с «Янг Бойз», киевское «Динамо» — с «Вильярреалом», а «Шахтёр» отправится в гости к «Роме». «Славия» сыграет с «Рейнджерс», «Гранада» — с «Мольде», а «Тоттенхэм» — с обидчиком ЦСКА и «Краснодара» — загребским «Динамо».
На что ставить в хоккее 11 марта
В плей-офф КХЛ сегодня только один матч. «Салават Юлаев» может завершить серию с «Трактором», здесь 3-1. Ну и в ночь на пятницу 10 игр в НХЛ.
На что ещё ставить 11 марта
На теннисном турнире в Марселе Даниил Медведев сыграет против Егора Герасимова из Беларуси.
В баскетбольной Евролиге ЦСКА дома сыграет с «Миланом», а «Химки», на прошлой неделе прервавшие череду неудач, поедут в Белград к «Црвене Звезде». Кроме того, нас ждет баскетбольное «эль класико» «Реал» — «Барселона». 11 игр в НБА.
Перенесённый матч в мужской волейбольной Суперлиге: «Кузбасс» второй день подряд сыграет с «Енисеем».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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