«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз: Жозе Моуринью накажет обидчика ЦСКА и «Краснодара»

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 7.90. Поставить на ничью предлагают за 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб 11 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб (11.03.2021)

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. Зима закончилась, март приближается к экватору. Это значит, что решающие стадии еврокубков всё ближе. В Лиге Европы осталось 16 клубов. «Краснодар» вылетел в первом же раунде плей-офф, но посмотреть тут всё равно будет на что.

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По традиции вторник и среду отдали на откуп Лиге чемпионов, а Лиге Европы достался четверг. Всё восемь матчей 1/8 финала состоятся 11 марта. Четыре из них стартуют в 23:00 мск. В Лондоне «Тоттенхэм» сразится с загребским «Динамо». Тем самым, которое обошло ЦСКА на групповом этапе и расправилось с «Краснодаром» в феврале.



Собственно, недооценивать хорватов теперь просто нельзя. Они пробились в групповую стадию через квалификацию, провели в турнире уже девять матчей. И ни разу не проиграли. Больше того — в шести случаях отыграли на ноль. Пропустили только от «Флоры» в раунде плей-офф (3:1) и двух клубов из России — ЦСКА и «Краснодара».



Подопечные Зорана Мамича разобрались с «быками» абсолютно по делу. Выглядели гораздо конкретнее и дисциплинированнее. Великолепно действовали в переходных фазах, стабильно убегая в контратаки. Караулили неточные передачи в центре поля, эпизодами здорово включали прессинг.

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В общем, в обоих поединках смотрелись сильнее. И дважды победили — 3:2 в гостях, 1:0 на своём поле. Чемпионат Хорватии возобновился ещё в январе, потому уровень физической готовности оказался великолепным. В движении подопечные Мурада Мусаева заметно проигрывали. Глупые ошибки в обороне сделали всё остальное.



На внутренней арене динамовцы тоже в порядке. Чистое первое место в турнирной таблице, причём неподалёку находится только «Осиек». Разница составляет два очка, причём у клуба из Загреба имеется игра в запасе. Остальные заметно отстали. Состав близок к оптимальному, кадровых потерь практически нет.



И всё же. Даже с учётом всех этих факторов трудно спорить с тем, что «Тоттенхэм» — явный фаворит пары. Разница в уровне исполнителей колоссальна. У Загреба хороший центр обороны и основной вратарь сборной Хорватии, в остальном — контратаки, стандартные положения, умение наказывать за ошибки.

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Жозе Моуринью в этих компонентах даст фору кому и когда угодно. Благо что «шпоры» сейчас в хорошей форме: провальный отрезок остался позади, предыдущий раунд Лиги Европы преодолели на одной ноге, а в АПЛ выдали серию из трёх побед. До топ-4 пять очков. И это при игре в запасе.



Гарет Бэйл набрал форму и расцвёл, штампует результативные действия как в лучшие времена. Гарри Кейн в полном порядке, Сон здоров. Лондонцы снова мало пропускают. И главное — отношение к Лиге Европы у них довольно серьёзное. Конкуренция в АПЛ внушительная. Если попасть в топ-4 не удастся, ЛЕ станет страховочной тропинкой в Лигу чемпионов.



Потому на своём поле ТТХ точно не станет валять дурака. Без ротации, разумеется, не обойдётся (всё же впереди дерби с «Арсеналом»), но это скорее будет не второй, а полуторный состав. Который по общему уровню превзойдёт хорватов. Потому разгрома тут не ждём, а вот дежурной победы в 1-2 мяча — вполне.

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Мы бы выбирали между П1 всухую за 2.65 и П1 в 1-2 мяча за 2.07. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84. Ждём чего-то в духе 1:0 или 2:0. Хотя 2:1 или 1:1 тоже не исключаем.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб 11 марта 2021 года

«Динамо» — колючая и неприятная команда, которая прекрасно знает свои сильные стороны. В то же время разница в уровне исполнителей солидная, а Лига Европы имеет заметный вес для «Тоттенхэма» из-за риска пролететь мимо топ-4 АПЛ. Значит, на своём поле лондонцы обойдутся сдержанной ротацией. И, скорее всего, реализуют преимущество в классе.

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.65.