Болгария — Италия. Прогноз: Роберто Манчини продлит удивительную серию, Доннарумма поможет

28 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Болгария — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех хозяев оценён экспертами в 19.00. А ставки на ничью принимаются за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Болгария — Италия 28 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Болгария — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Болгария — Италия (28.03.2021)

Перестройка в сборной Италии продолжается и ключевую роль в ней отыгрывает Роберто Манчини, занявший пост главного тренера в мае 2018 года. В состав привлекается всё больше новых исполнителей, практически каждый из них делает существенный вклад в успехи. Очередной проверкой станет встреча со сборной Болгарии в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.



К большому сожалению для болельщиков болгарской сборной, поражения их любимцев становятся уже привычкой. В 10 последних матчах добыта всего одна победа при семи проигрышах, в 25 играх — всего два победных результата. Сложно представить, чем болгары смогут удивить Италию, ведь даже сборной Швейцарии они проиграли без особых вариантов — 1:3.



У подопечных Роберто Манчини результаты отличные. Можно даже сказать — выдающиеся. Итальянцы не проигрывают на протяжении 23-х матчей — последняя неудача случилась в сентябре 2018 года (0:1 от Португалии). С победы стартовали они и в текущем отборочном цикле — уверенные 2:0 с Северной Ирландией. Всё по делу, при должной реализации могли рассчитывать на разгром



Что касается истории личных противостояний, то команды встречались друг с другом целых 11 раз. При этом преимущество Италии не так велико — шесть побед при четырёх ничьих и одном выигрыше Болгарии. Впрочем, их единственный успех случился в далёком 1968 году, да и в целом большая часть матчей, завершившихся не в пользу Италии, проводились ещё в прошлом веке. А нынешнее поколение, конечно, заметно уступает в классе.



В предыдущий раз пути коллективов пересеклись в 2015 году — тогда в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы один матч выиграла Италия (1:0), второй завершился вничью (2:2). Даже с учётом шести побед итальянцев, обыграть соперника с разницей в два и более мячей удалось лишь однажды. Вполне возможно, что во второй раз в истории это случится именно в ближайшее воскресенье.



Интересно, что Болгария не может обыграть Италию уже на протяжении пяти домашних встреч. В то же время итальянцы не пропускают на выезде уже пять матчей — в последний раз огорчить Джиджи Доннарумму удалось Финляндии и случилось это ещё в середине 2019 года. Не так много забивают дома и болгарские футболисты — если отбросить товарищеский матч с Гибралтаром (3:0), то в десяти последних поединках на собственном стадионе они отправили в чужие ворота всего семь мячей. Маловато.



Даже в домашнем матче с не самой мощной Швейцарией болгары полностью отдали инициативу и уже в первые 12 минут после стартового свистка пропустили три мяча. Если команда Италии начнёт в похожем темпе, счётом 3:1 (как в случае со Швейцарией) дело вряд ли ограничится. Особенно учитывая наличие в составе команды Манчини такого форварда, как Чиро Иммобиле.

Потому ждём уверенную и спокойную победу гостей на классе, сейчас это банально команды разного уровня. Скорее всего, Болгария не сумеет даже забить. Вырисовывается что-то в духе 2:0 или 3:0.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Болгария — Италия 28 марта 2021 года

Как и в матче первого тура, игру с Италией болгары могут проиграть уже в самом начале. Если случится быстрый гол, то вернуться хозяевам будет более чем непросто. Болгария уже показала, что способна пропустить трижды в течение десяти минут, а потому провальные отрезки во встрече с более мощным соперником неизбежны. Италия должна одерживать крупную победу и возглавлять турнирную таблицу своей группы.



Ставка 1: победа Италии с форой (-1.5) за 1.62.

Ставка 2: Болгария не забьёт за 1.66.