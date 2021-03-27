Россия U21 — Франция U21. Прогноз: Чалов и Захарян удивят звёздного соперника на Евро-2021

28 марта 2021 года состоится матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Франция U21. Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех россиян оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2021 Россия U21 — Франция U21 28 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Франция U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча молодёжного Евро-2021 Россия — Франция (28.03.2021)

Март подходит к концу. Клубный футбол взял паузу, чтобы дать возможность международным командам провести стартовые матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022. Вместе с этим под шумок в Венгрии и Словении пройдёт молодёжный Евро-2021, групповой этап которого запланирован на период с 24 по 31 марта.

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Участники плавно подошли ко второму туру. Разумеется, всё внимание приковано к нашим футболистам. 28 марта на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей сборная России U21 сыграет со сборной Франции U21. Согласно регламенту, в следующую стадию из группы выходят две команды, набравшие наибольшее количество очков после трёх туров.



Пока что подопечные Михаила Галактионова лидируют в турнирной таблице группы C, набрав три очка. В первом туре они встречались с молодёжной сборной Исландии и одержали уверенную победу со счетом 4:1. Исландцы явно не ожидали такого мощного первого тайма в исполнении россиян.



С первых минут российская команда заставляла молодых «викингов» обороняться, а затем закономерно посыпались голы. Сначала активный Арсен Захарян заработал пенальти, который Фёдор Чалов хладнокровно реализовал. Затем отличился еще один армеец Наир Тикнизян, ловко перекинув голкипера после выхода один на один.

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Апогеем всего первого тайма стал гол семнадцатилетнего Арсена Захаряна, ворвавшегося в штрафную площадь на второй добавленной минуте. А в следующей сорокапятиминутке игроки и не думали сбавлять темп, пока на 52-й минуте Денис Макаров своей шикарной левой не поставил жирную точку в матче.



Единственное, на что хватило сборную Исландии — гол головой Свейнна Гудьонсена после заброса в штрафную площадь Александра Максименко. К самому голкиперу вопросов нет, а вот Роман Евгеньев и Наир Тикнизян не доглядели за нападающим соперника и дали пробить. Команда в оставшиеся минуты явно сбавила обороты, хотя это нормально. Результат сделали, а силы потребуются впереди.



Молодёжную сборную Франции считали фаворитом группы C, всё же тут в составе немало тех, кто уже успел заявить о себе в топовых европейский чемпионатах. Например, выступающий за «Ренн» Эдуарду Камавинга или игрок «Ниццы» Амин Гуири. Не стоит забывать и о Гюэндузи с Фофаной, которые этот сезон пылят в Бундеслиге и АПЛ соответственно.

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Однако в первом туре юные таланты надежд не оправдали. Они встречались со сборной Дании U21 и уступили с минимальным счетом. Владели территориальным преимуществом, но взломать оборонительные редуты датчан так и не смогли. Зато датчанам хватило всего трех ударов по воротам, чтобы добыть три очка.



Разумеется, с такой Францией российская «молодежка» биться должна. Дело тут еще и в том, что статистика на протяжении квалификации у французов была местами хуже, чем у наших. Россияне, к слову, в среднем за игру проводят на четыре с половиной опасной атаки больше, на столько же чаще бьют по воротам и не сильно меньше времени владеют мячом.



А при таких раскладах вполне можно проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.76. Ждать чуда в виде «сухой» игры от сборной России вряд ли придется, ведь даже скромным исландцам для гола потребовалось всего два удара по воротам. Но и наша атака вполне может разочаровать французов. Ждем обоюдоострого футбола.

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Основная проблема французов — они пока не выглядят командой. Уровень индивидуального мастерства высочайший, но практически каждый слишком хочет проявить себя. А вот в обороне не утруждается. То есть варианты дождаться ошибок и наказать точно появятся. Хватит ли этого для набора очков? Увидим.

Прогноз и ставки на матч Евро-2021 Россия U21 — Франция U21 28 марта 2021 года

Молодёжная сборная Франции считалась фаворитом группы С, однако первый свой матч провела неубедительно. А команда Михаила Галактионова крайне уверенно разобралась с исландцами. Французы по-прежнему считаются фаворитами, но как минимум бой россияне им дать обязаны. Уверенности в наборе очков нет, всё же индивидуальный уровень у трёхцветных выше. А вот гол видится более чем посильной задачей.



Ставка: обе забьют за 1.76.