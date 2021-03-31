Элина Свитолина — Эшли Барти. Прогноз: первая ракетка мира не пустит украинку в финал

Из пяти матчей между Свитолиной и Барти первая ракетка мира выиграла всего один.

2 апреля Элина Свитолина и Эшли Барти сыграют в полуфинальном матче соревнований категории “Мастерс” в Майами (США). Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Барти. Ставки на победу первой ракетки мира принимаются с коэффициентом 1.51, успех украинки оценён коэффициентом 2.71.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Элина Свитолина — Эшли Барти 2 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Элины Свитолиной и Эшли Барти получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.72, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.08. На третий сет можно поставить за 2.36.

Анализ матча турнира в Майами Элина Свитолина — Эшли Барти (02.04.2021)

По итогам стартовых раундов женской турнирной сетки Miami Open многие удивились большому количеству сенсаций и вылетов высокорейтинговых теннисисток. Казалось, финал может тоже получиться неожиданным. Тем не менее, к решающим стадиям турнира ситуация несколько выровнялась. Так, в одном из полуфинала встретятся первая ракетка мира Эшли Барти и пятый номер рейтинга WTA Элина Свитолина. Более чем любопытная вывеска.

Путь украинки к финалу оказался не самым простым, уже в первом поединке на турнире она испытала серьёзные проблемы. Шелби Роджерс выиграла первый сет и повела с брейком во втором. Элина взвинтила темп и вырвала победу. Далее была уверенная победа над Екатериной Александровой и ещё один тяжелейший матч — на этот раз с Петрой Квитовой (2:6, 7:5, 7:5).

Уже в четвертьфинале Элина достаточно легко разделалась с Анастасией Севастовой. Здесь силы удалось сэкономить — 6:3, 6:2. Шесть брейков за две партии — это мощно. Теннистка из Латвии выглядела хуже с самого начала встречи, итог закономерен.

Что касается Барти, то она и вовсе практически все матчи выиграла в решающей партии. Проблемы австралийке доставили Кристина Куцова, Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В двух сетах она обыграла лишь Елену Остапенко. Все остальные навязывали борьбу.

Невзирая на непростой путь, третий сет четвертьфинала с Соболенко показал, что игра Эшли по-прежнему в полном порядке. Немного страдает стабильность, но все козыри, благодаря которым она пробивалась на вершину рейтинга, никуда не делись. Если в матче со Свитолиной Барти покажет такой же теннис, украинке придётся очень и очень сложно.

Вся игра Элины построена от обороны и ошибок соперниц. Проблемы возникают в тот момент, когда оппонентки перестают ошибаться. И именно очень малое количество ошибок и является одним из главных козырей Эшли Барти. Хотя не всё так просто.

Свитолина и Барти играли друг с другом пять раз — в четырёх случаях победила украинка, однажды сильнее оказалась представительница Австралии. Стоит отметить, что все победы Свитолиной пришлись на период 2017-2018 годов — то время, когда Барти не стояла даже в топ-20 мирового рейтинга. Первый же матч, в котором фавориткой у букмекеров шла австралийка, завершился в её пользу — 6:4, 6:3 на Итоговом турнире WTA 2019 года.

Ситуация в рейтинге WTA обязывает Барти побеждать не только во встрече со Свитолиной, но и во всём турнире. Австралийка не играла практически год, что позволило соперницам существенно к ней подобраться. При этом именно Барти выиграла последний розыгрыш Miami Open, а значит и защищать очков ей нужно больше. Главная преследовательница Наоми Осака уже начала играть в Майами в плюс. Барти же продолжает отыгрывать чемпионские очки 2019 года.

Барти предельно мотивирована и сделает всё возможное, чтобы сохранить первую строчку. А это значит, что Свитолиной не придётся рассчитывать на бледную игру соперницы. Поставим на успех австралийки в двух сетах, коэффициент заметно превышает двойку.

Ставки на матч турнира в Майами Элина Свитолина — Эшли Барти 2 апреля 2021 года

Даже с учётом не лучшей формы, именно Барти считается фаворитом. Если же австралийка сумеет сыграть на том же уровне, что и в предыдущей игре с Соболенко, Свитолиной вряд ли удастся взять хотя бы партию. Не стоит забывать и о регулярных проблемах Элины, которые у неё возникают на поздних стадиях крупных турниров.

Прогноз: победа Эшли Барти со счётом 2-0 за 2.23.