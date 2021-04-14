«МЮ» — «Гранада». Прогноз: Сульшера и Погба ждёт неприятный сюрприз от испанцев

15 апреля состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех испанцев оценён экспертами в 7.70. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Гранада» 15 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» (15.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что топовые европейские чемпионаты выходят на финишную прямую, а в еврокубках приближается самое сочное — полуфиналы и финал. Однако сперва нужно определить всех счастливчиков. С Лигой чемпионов разобрались, а в Лиге Европы настало время ответных игр стадии 1/4 финала.



На четверг, 15 апреля, запланированы сразу четыре поединка, которые стартуют одновременно — в 22:00 мск. В Манчестере на легендарном стадионе «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» примет испанскую «Гранаду». Первый шаг к выходу в полуфинал турнира англичане уже сделали.



На прошлой неделе в Испании выиграли со счётом 2:0. Моментов с обеих сторон оказалось не так много, в створ каждый попал всего по три раза. Однако гости лучше сумели воспользоваться чужими ошибками. Рашфорд забил мяч, получив пас от защитника со своей половины поля, а Бруну Фернандеш по традиции реализовал пенальти.



После той встречи соперники успели провести по одному матчу у себя в первенствах. Манкунианцы, например, одержали волевую победу над крепким «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью (3:1). Пропустили гол в первом тайме, но сумели отгрузить в ворота Уго Льориса три после перерыва. Один из них на счету Эдинсона Кавани. Ещё один мяч уругвайца отменил арбитр.



Эта победа стала для подопечных Уле-Гуннара Сульшера четвёртой подряд в АПЛ. Они по-прежнему держатся на второй строчке, сейчас в активе 63 очка и есть игра в запасе. Отрыв от ближайшего преследователя — «Лестера» — уже семь пунктов, но на большее рассчитывать будет трудно. «Манчестер Сити» убежал вперёд на 13 баллов. Слишком много.



«Гранада» может похвастаться победой над одним из аутсайдеров Ла Лиги — «Вальядолидом» (2:1). Что любопытно, тоже играла в гостях у соперника и тоже пропустила первой. Хозяева счёт открыли с пенальти на 42-й минуте и протянули чуть больше получаса. На 78-й минуте отличился Молина, а на 86-й — Хоакин Руис. Так и закончили.



Впрочем, в этом сезоне о месте в еврокубковой зоне можно не думать. Сейчас у «Граны» 39 баллов и чистое восьмое место. Забраться выше будет затруднительно, отставание от топ-5 первенства составляет восемь пунктов, а конкуренция солидная. А вот спуститься запросто: идущая на 14-м месте «Осасуна» находится лишь в пяти баллах.

Да и форма испанцев заметно хромает, в отличие от показателей клуба из Англии. Последнее и единственное за 18 предыдущих матчей во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» потерпел в Кубке Англии от «Лестера». Но в остальных 17 случаях у него сразу десять побед, хотя медпункт далеко не пустует.



Моменты у «Гранады» непременно будут, всё же с результативностью не всё так плохо. Она забивала в 13 из 15 предыдущих игр во всех турнирах, а таким похвастаться может не каждый. А вот в составе англичан дисквалифицированы сразу три основных игрока оборонительного плана. Это Магуайер, Мактоминей и Люк Шоу.



Сульшеру придётся хорошенько подумать при выборе стартового состава, но потери в сыгранности неминуемы. А при таких раскладах вполне можно подумать над голом гостей за коэффициент 1.77. Вариант поинтереснее — обе забьют за 2.00. Лёгкую прогулку манкунианцам ждать не стоит. Но дальше они должны пройти, запас внушительный.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» 15 апреля 2021 года

«Манчестер Юнайтед» находится в отличной форме, в первом матче обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча. Однако в родных стенах будет тяжело. Манкунианцы не досчитаются трёх игроков обороны, а с результативностью у «Гранады» проблем нет. На свой гол испанцы могут рассчитывать. А вот на большее — вряд ли.



Ставка: обе забьют за 2.00.