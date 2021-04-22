«Спартак» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: Тедеско отцепит Олича от борьбы за медали

25 апреля в центральном матче 27-го тура РПЛ пройдёт супердерби «Спартак» — ЦСКА. Обе команды сейчас не в самой лучшей форме, но продолжают борьбу за медали и место в Лиге чемпионов. «Спартак» идёт на 3-м месте, набрав 47 очков. Армейцы имеют в активе на один балл меньше и занимают 5-е место. Победа нужна командам как воздух!

Букмекеры считают, что фаворит матча – «Спартак». Поставить на команду Доменико Тедеско можно с коэффициентом 2.45, это примерно 39% вероятности. Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%). На ничью предлагают коэффициент 3.40 (28%).

Эксперты ждут, что игра будет результативной. Поставить на ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.85, а на низовой характер встречи можно будет сделать ставку с коэффициентом 1.95. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивают коэффициентом 1.65. На то, что хотя бы один клуб не сможет поразить ворота соперника, можно сделать ставку за 2.10.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — ЦСКА (25.04.2021)

В этот раз дерби не просто дерби, а ещё и важнейшая встреча, которая может определить место команд по итогам чемпионата. «Спартак», который еще пару туров назад вполне успешно составлял конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, резко затормозил. Если поражение от «Локомотива» (0:2) ещё можно объяснить, уж слишком хороша сейчас команда Марко Николича, то 0:3 от «Уфы» не влезают ни в какие рамки. На дерби, конечно, настраивать никого не нужно, но Доменико Тедеско есть над чем задуматься. Тем более что матч пропустит Самуэль Жиго – важнейшая фигура в центре обороны.

Впрочем, у ЦСКА ситуация не лучше. Ивица Олич вносит какие-то коррективы после своего назначения, но коренным образом игра армейцев не улучшилась. А тут ещё и череда неудач. Сначала поражение от «Сочи» (1:2) в прошлом туре РПЛ, а затем ЦСКА «попал под поезд». Иначе назвать поражение от «Локомотива» в Кубке России (0:3) нельзя. И это за 3 дня до дерби! Пропустит матч со «Спартаком» Арнор Сигурдссон, под вопросом выход на поле Марио Фернандеса и Вадима Карпова. Кадровые проблемы тоже серьезные.

В первом круге ЦСКА одержал волевую победу со счётом 3:1. На гол Понсе красно-синие ответили мячами Магнуссона, Влашича и Эджуке. Но сейчас «Спартак» будет играть дома, при своих болельщиках. И здесь нужно отметить, что 4 из последних 6 встреч с ЦСКА на своем стадионе спартаковцы выиграли. К тому же график у команды Тедеско легче, они готовились целенаправленно в недельном цикле, в то время как ЦСКА провел сложнейший матч против «Локомотива». Который ещё и закончился крупным поражением. Поэтому фаворитом букмекеры ведут «Спартак». Но на дерби обе команды силы и настрой точно найдут, поэтому делать прогноз на исход очень сложно. И всё же объективные факторы за «Спартак». Коэффициент на его победу 2.45. Этой победой красно-белые могут создать себе комфортные условия по крайней мере в борьбе за призовую тройку. С другой стороны, если победит ЦСКА, борьба за медали обострится, но ясно ещё ничего не будет.

А вот на что стоит поставить, так это на голы. С одной стороны, у «Спартака» не будет столпа обороны в лице Жиго. Заменит его наверняка Илья Кутепов. С другой — у ЦСКА под большим вопросом выход на поле Фернандеса и Карпова. Даже если они и восстановятся, вряд ли будут в лучшей форме. И это, особенно в случае с натурализованным бразильцем, большая проблема. Так что хорошо смотрятся и ТБ 2.5 за 1.85, и обе забьют за 1.65. В нападении проблем у команд нет. Можно даже рискнуть и проверить ТБ 3.5 гола за 2.30. Кстати, в первом круге эту отметку команды преодолели.

Интересной выглядит также ставка на гол в первые полчаса игры. Коэффициент 1.72. И те, и другие умеют играть в атаке, а оборона не блещет. Поэтому моменты наверняка будут. Разве что вратари команд поймают кураж.

Кроме того, стоит рассмотреть ставку на то, что «Спартак» во 2-м тайме забьет больше голов, чем до перерыва. Всё-таки армейцы будут играть спустя 3 дня после полуфинала Кубка России, рано или поздно это должно сказаться, усталость даст о себе знать. Коэффициент на такой исход довольно высокий – 2.40. Стоит его проверить.

Ждём искрометного дерби! Эти матчи всегда радуют глаз любителей футбола. Удачных ставок!