«Реал» — «Бетис». Прогноз: Серхио Рамос увеличит давление на «Атлетико» в гонке за титулом

24 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Бетиса» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Бетис» 24 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.
Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Бетис» (24.04.2021)
Мадридский «Реал» ещё недавно обыгрывал «Барселону» и даже ненадолго возглавлял турнирную таблицу Примеры. А теперь снова рискует откатиться на третью строчку. В очередной раз доказывать готовность завоевать золотые медали чемпионата Испании придётся с опасным «Бетисом».
Действительно, сразу же после победы в «эль класико» «Реал» потерял очки — 0:0 с «Хетафе». Подопечные Зинедина Зидана возглавляют погоню за «Атлетико», но сине-гранатовым по потерянным очкам уступают. Финиш сезона совсем близко, так что каждая осечка рискует оказаться фатальной.
Впрочем, и «Бетису» есть за что сражаться. После 32 туров зелёно-белые располагаются на шестой позиции в Примере, а ведь это уже зона еврокубков. За Лигу чемпионов уже точно не зацепиться, а вот обойти «Реал Сосьедад» и оказаться пятыми более чем реально. Расстояние минимальное, лишь одно очко. Правда, позади «Бетиса» тоже есть желающие — «Вильярреал» отстаёт от «бетикос» на тот же балл.
«Реал» на протяжении всего сезоне борется с огромным количеством травм. Не сыграет он полноценным составом и в ближайшую субботу. Зидан не сможет задействовать Тони Крооса, Федерико Вальверде, Ферлана Менди, Лукаса Васкеса и, само собой, Эдена Азара. Тем не менее, результаты говорят о том, что Зидан научился справляться с кадровыми проблемами. «Реал» не проигрывает уже давно, а тренерский штаб не стесняется выпускать молодых.
Единственной, но в то же время ключевой потерей для «Бетиса», станет дисквалификация Набиля Фекира. Он был удалён в недавнем матче с «Атлетиком» уже на 11-й минуте. На счету 27-летнего француза два мяча и одна результативная передача в пяти последних встречах, но дело не только в результативности. Влияние Фекира на атакующую игру очень велико, поэтому вскрывать крепкую оборону «Реала» без него будет крайне сложно.
Не стоит забывать и о возвращении в строй Серхио Рамоса. Капитан «сливочных» уже возобновил тренировки и даже готов сыграть в ближайшую субботу. Очевидно, что наличие одного из лучших защитников мира в составе «Реала» ещё сильнее усложнит «Бетису» задачу.
Нельзя не вспомнить очную встречу в первом круге Примеры. В конце сентября мадридцы добыли тяжелейшую выездную победу со счётом 3:2. В контексте предстоящего матча особенно выделяется ассист Набиля Фекира и победный гол в исполнении Серхио Рамоса.
Возьмём победу хозяев с форой. Они в минувшем туре быстро разобрались с «Кадисом» и сберегли силы, а вот «Бетис» почти всю встречу провёл в меньшинстве. Свежести вряд ли хватит, а возможностей для ротации у Пеллегрини не так много.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Бетис» 24 апреля 2021 года
У хозяев вернётся Серхио Рамос, у гостей не будет дисквалифицированного Набиля Фекира. Мадридцы в прошлом туре оформили разгром ещё до перерыва, а вот гости 80 минут действовали вдесятером. Сил вряд ли хватит, ведь график плотный. Возьмём победу фаворита с форой.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.84.
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