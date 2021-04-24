«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси идёт за титулом, Эмери его не остановит

25 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона» 25 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» (25.04.2021)

Чем меньше туров остаётся до конца чемпионата Испании, тем большее давление испытывают три претендента за золотые медали — «Атлетико», «Реал» и «Барселона». В ближайшее воскресенье каталонцы приложат максимум усилий для того, чтобы вернуться на вторую строчку турнирной таблицы.



По потерянным очкам «Барселона» опережает вечного соперника. Но для того, чтобы вторая строчка стала реальностью, необходимо обыгрывать крепкий «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» — седьмая команда Ла Лиги, хотя в последнее время выступает не слишком впечатляюще. Поражения от «Алавеса» и «Осасуны» вряд ли радуют претендента на зону еврокубков.



«Барселону» явно устроил бы счёт, который зафиксировали в битве первого круга с «Вильярреалом» — 4:0. Та игра состоялась в конце сентября, однако солировал там Ансу Фати, а не тот, о ком вы подумали. Месси лишь реализовал пенальти, а вот Фати оформил дубль уже к 19-й минуте. Сейчас же юный талант продолжает восстанавливаться от травмы.



Не сыграет за «Барселону» и Жерар Пике. Также Рональд Куман не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле, который разыгрался в последнее время. А вот Филипе Коутиньо восстановился от травмы и с «Вильярреалом» имеет шанс появиться на поле. В общем, пространство для манёвра будет.



В составе «Вильярреала» выделяется Пако Алькасер — на его счету два забитых мяча и одна результативная передача в трёх последних матчах Ла Лиги. У «Барселоны» можно отметить Жорди Альбу, который отметился двумя ассистами в двух последних выездных встречах «блаугранас».



После поражения в «эль класико» «Барселона» уверенно разобралась с грозой испанских топ-клубов «Хетафе» — 5:2. Каталонцы вылетели из всех турниров, а значит, концентрироваться необходимо исключительно на Ла Лиге. Победа над «Вильярреалом» не только подвинет со второго места «Реал», но и окажет огромное давление на всё ещё лидирующий «Атлетико».



«Вильярреал» далеко не самым лучшим образом выступает на домашнем стадионе. Всего шесть побед в сезоне и лишь одна в шести последних матчах. Что касается выездной формы «Барсы», то она не слишком отличается от домашней — 10 побед в 15 поединках Ла Лиги. Более чем достойно.

Поверить в успех «жёлтой субмарины» ещё тяжелее, если взглянуть на историю противостояния. За последние пять лет команды встречались 14 раз, при этом «Вильярреал» может похвастать только тремя ничейными результатами. Последняя победа случилась и вовсе в далёком 2008 году.



В общем, не будем мудрить и возьмём П2 за крепкий коэффициент 1.69. Сине-гранатовые предельно мотивированы, а разница в уровне исполнителей очевидна. Своё поле тоже не стоит считать важным фактором, ведь подопечные Унаи Эмери дома не блещут.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» 25 апреля 2021 года

Если обратиться к статистике, то у «Вильярреала» практически нет шансов. Такие же выводы можно сделать и исходя из турнирного положения команд. Даже немалое количество травм вряд ли помешает каталонцам взять три очка. Далеко не факт, что хозяева проиграют разгромно, но нужный гол подопечные Рональда Кумана точно должны найти.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.69.