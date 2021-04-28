«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Джака спасут карьеру Артеты

29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех британской команды оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» 29 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» (29.04.2021)

Вслед за полуфинальными матчами Лиги чемпионов футбольные болельщики получат десерт. Речь про 1/2 финала Лиги Европы, где подбор участников не так сильно уступает более статусному турниру. В одном из полуфинальных противостояний сойдутся «Вильярреал» и лондонский «Арсенал». Начало — в 22:00 мск.



Сразу нужно обозначить невероятную важность турнира для обеих сторон. Положение «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ ужасно — десятое место и никаких шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2021/2022. А в случае победы в текущем розыгрыше Лиги Европы команда получит прямую путёвку в ЛЧ. На кону престиж и призовые от УЕФА.



У «Вильярреала» дела обстоят чуть лучше. Подопечные Унаи Эмери седьмые в турнирной таблице Примеры. Это, по крайней мере, зона еврокубков. Тем не менее о квалификации в Лигу чемпионов через чемпионат Испании нечего и мечтать — отставание от «Севильи», идущей четвёртой, составляет 21 очко.



Микеля Артету всё больше критикуют не только болельщики «Арсенала», но и футбольные эксперты с журналистами. Испанец прекрасно понимает, как можно исправить ситуацию. Выиграть трофей и попутно отобраться в Лигу чемпионов. Такой расклад был бы для него идеален. Иначе дело может обернуться потерей работы.



На прошлых выходных команды синхронно потерпели поражения во внутренних первенствах. И если поражение «жёлтой субмарины» от борющейся за чемпионство «Барселоны» в целом читалось, то для «Арсенала» домашние 0:1 от «Эвертона» стали первыми за 26 лет.



К очному противостоянию соперники подходят практически в идеальных составах. У «Вильярреала» не сыграет лишь Висенте Иборра, тогда как «Арсеналу» не поможет Давид Луис. А вот Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и даже Киран Тирни вернулись в строй и готовы помочь партнёрам. Конечно, это серьёзнейшее усиление для Артеты.



Нельзя не отметить выездную статистику лондонцев в Лиге Европы этого сезона. В шести проведённых матчах подопечные Микеля Артеты добыли пять побед, забив в сумме 17 голов. Есть чем ответить и «Вильярреалу» — шесть домашних побед в шести поединках турнира. Другое дело, что самым серьёзным соперником испанцев можно назвать «Ред Булл Зальцбург» или киевское «Динамо», тогда как лондонцы убирали с пути «Бенфику» и крепкий «Олимпиакос».

Пожалуй, шансы лондонцев тут как минимум не ниже. Мотивация запредельная с обеих сторон, но состав у англичан всё же покрепче. Плюс приятная гостевая статистика. Возьмём П2 с нулевой форой, коэффициент заметно превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч 1/2 Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» 29 апреля 2021 года

Чуть ли не впервые в сезоне Микель Артета сможет рассчитывать практически на всех футболистов. Матчи Лиги Европы, особенно выездные, складываются для него удачно. На стороне «Вильярреала» опыт Унаи Эмери, неоднократно выигрывавшего Лигу Европы ранее. Впрочем, три поражения в пяти последних матчах (два из них — домашние) — это звоночек. Букмекеры сильно поспешили, определив фаворитами испанцев.



Ставка: «Арсенал» победит с форой (0) за 2.18.