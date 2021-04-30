«Реал» — «Осасуна». Прогноз: Зидан и Бензема используют подарок «Барселоны»

1 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Осасуна» 1 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» (01.05.2021)

Концовка чемпионата Испании этого сезона выдаётся огненной. За золотые медали борются сразу четыре клуба, причём почти каждый из них поочерёдно теряет очки с откровенными аутсайдерами. А потому ситуация запутывается всё сильнее. Очередной проверкой для «Реала» станет домашняя игра с «Осасуной».



Это шанс для мадридцев возглавить турнирную таблицу Примеры, пусть и временно. Его «сливочные» получили после сенсационного домашнего поражения «Барселоны» от «Гранады» (1:2). Проиграл на прошлых выходных и мадридский «Атлетико» (1:2 от «Атлетика»). На фоне таких результатов недавние 0:0 «Реала» с «Бетисом» выглядят не так уж и печально.



«Осасуне» очки не то чтобы очень нужны. Команда наверняка не вылетит в Сегунду, но и претендовать на зону еврокубков не в состоянии. Казалось бы, победа «Реала» в кармане? Но нет, видимо, в чемпионате Испании всё работает по-другому, ведь победа не нужна была и «Гранаде» в матче с «Барсой». И «Атлетику» во встрече с подопечными Диего Симеоне.



В целом у подопечных Зинедина Зидана три победы в пяти последних турах Ла Лиги. Помимо нулевой ничьей с «Бетисом» были нули во встрече с «Хетафе» неделей ранее. Забей «Реал» хоть один гол за 180 минут, уже сейчас бы возглавлял турнирную таблицу чемпионата Испании. Впрочем, ничего ещё не потеряно.



Если говорить о кадровых проблемах, то больше их именно у «Реала». В предстоящей игре точно не выйдут на поле Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Ферлан Менди и Федерико Вальверде. Под вопросом участие капитана Серхио Рамоса. У «Осасуны» не сыграет лишь Рубен, на счету которого в этом сезоне лишь три матча. Разница колоссальна.



Не стоит забывать и о предстоящей ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов, в которой «сливочным» предстоит сыграть с лондонским «Челси». Зинедину Зидану придётся серьёзно поломать голову над тем, кого выпускать на поле в ближайшую субботу. С одной стороны, необходимо поберечь силы перед важнейшей битвой в еврокубках, с другой — победа над «Осасуной» необходима для продолжения борьбы за титул.



Матч первого круга между «Реалом» и «Осасуной» завершился со счётом… 0:0. Да, как видите, это чуть ли не самый любимый результат «сливочных» в этом сезоне. Впрочем, семь предыдущих очных встреч завершались победами мадридского гранда. Последняя потеря очков «Реала» на домашнем стадионе состоялась и вовсе в далёком 2004 году (1:1). В целом «Осасуна» является достаточно комфортным соперником.

Пожалуй, всё же возьмём победу хозяев с форой в 1.5 мяча. Статистика личных встреч в их пользу, повышенную мотивацию и умение подопечных Зидана Зидана выдать достойную игру в ключевой момент тоже надо учитывать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» 1 мая 2021 года

«Реал» не может позволить себе терять очки так часто. Матч с удобной для него «Осасуной» представляется идеальной возможностью для победы. Она нужна не только в борьбе за чемпионство в Примере, но и для возвращения уверенности накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.14.