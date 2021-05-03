«Арсенал» — «Спартак», Россия — Беларусь и другие матчи 3 мая: что смотреть сегодня

А ещё — матчи в АПЛ, Примере, Серии А и Бундеслиге. И много тенниса.

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, приступаем к маю. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 3 мая.

На что ставить в футболе 3 мая

В европейском футболе наступают решающие дни, национальные чемпионаты вышли на финишную прямую. Всё самое интересное по традиции состоялось в выходные, но на понедельник тоже кое-что осталось. В Российской Премьер-Лиге завершается программа 28-го тура.

Остался один матч. В Туле «Арсенал» примет «Спартак», соперники выйдут на поле в 16:30 мск. Красно-белые бьются за попадание в зону Лиги чемпионов, но остались без Александра Максименко, который получил дисквалификацию. А хозяева бьются за выживание, отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.



В чемпионате Англии подходит к концу 34-й тур. Тут запланированы две встречи, хотя вывески довольно скромные. В 20:00 начнут «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон», в 22:15 — «Бёрнли» и «Вест Хэм Юнайтед». Лондонцы сохраняют надежду на Лигу чемпионов, но для этого придётся побеждать.



В испанской Примере тоже завершается 34-й тур, только тут осталась одна игра. «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице, но вполне может побороться даже за титул. Подопечные Хулена Лопетеги примут «Атлетик» из Бильбао, который любит доставлять неприятности фаворитам (22:00).



В немецкой Бундеслиге завершается 29-й тур, тоже один матч. Вроде бы вывеска скромная — «Майнц» — «Герта» (19:00). Вот только берлинцы находятся в зоне вылета, а потому будут предельно мотивированы. Да и хозяева оторвались от зоны стыков всего на пять очков.



В итальянской Серии А осталась одна встреча. «Торино» — «Парма», 21:45. Гости сохраняют шансы на спасение, но, скорее, теоретические — для этого нужны пять побед подряд и массовые осечки конкурентов. А вот туринцы находятся в самом сердце борьбы за выживание.

Также можно поставить на чемпионаты Турции, Азербайджана, Болгарии, Дании, Израиля, Ирландии, Казахстана, Китая. Плюс играют в испанской Сегунде и второй немецкой Бундеслиге. Выбор огромный.

Матчи по хоккею для ставок 3 мая

С Кубком Гагарина разобрались, а до Евротура и чемпионата мира есть время. Юношеская сборная России на ЧМ-2021 между тем добралась до плей-офф. Впереди четвертьфинал с Беларусью, который начнётся в 20:30 мск.



В НХЛ запланированы аж 14 матчей, но ранних среди нет — с 2:00 и позже. Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Финляндии, Швеции, Словакии и Швейцарии.

На что ещё ставить 3 мая

Любителям тенниса стоит обратить внимание на Мадрид. В мужском турнире Аслан Карацев сразится с французом Уго Умбером, а Карен Хачанов — с японцем Кеем Нисикори. В женском турнире Вероника Кудерметова сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.



С баскетболом тоже негусто. В НБА ранних встреч нет, остаётся только Адриатическая лига. Там добрались до полуфиналов. «Црвена Звезда» сыграет с «Игокеа», а «Будучность» — с «Морнаром».