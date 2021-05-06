«Арсенал» – «Вильярреал». Прогноз и ставки «Фонбет»: английскому финалу ЛЕ не бывать!

6 мая «Арсенал» сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. В первой встрече со счетом 2:1 победил «Вильярреал». Матч на стадионе «Эмирейтс» начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» идёт девятым в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 34 турах у команды 14 побед, семь ничьих и 13 поражений. С 49 очками лондонцы на три отстают от «Эвертона» и на пять – от «Ливерпуля». Подопечные Юргена Клоппа занимают седьмое место, дающее право выступить в еврокубках в следующем сезоне.



В плей-офф Лиги Европы «канониры» прошли «Бенфику» (1:1 в гостях, 3:2 дома), «Олимпиакос» (3:1 в гостях, 0:1 дома) и пражскую «Славию» (1:1 дома, 4:0 в гостях). «Арсенал» выступает нестабильно. В 10 последних играх во всех турнирах за этот период у подопечных Микеля Артеты три победы – над «Шеффилдом» (3:0), «Славией» (4:0) и «Ньюкаслом» (2:0), три ничьи – с «Вест Хэмом» (3:3), «Славией» (1:1) и «Фулхэмом» (1:1), а также четыре поражения – от «Олимпиакоса» (0:1), «Ливерпуля» (0:3), «Эвертона» (0:1) и «Вильярреала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.



Дома «Арсенал» не побеждает в пяти матчах подряд: две ничьих и три поражения.

В какой форме «Вильярреал»

«Вильярреал» – шестой в Ла Лиге. Он отстаёт от замыкающей топ-4 «Севильи» на 18 очков и уже точно не попадёт в Лигу чемпионов через национальное первенство. В 34 турах у команды Унаи Эмери 13 побед, 13 ничьих и восемь поражений. Она уступает одно очко «Реалу Сосьедад», идущему на пятом месте, и также на один балл опережает «Бетис».



В Лиге Европы в этом сезоне «Вильярреал» не проиграл ни одного из 13 матчей, лишь раз сыграв вничью. В девяти последних играх еврокубка «жёлтая субмарина» одерживала победы. В плей-офф испанцы прошли «Зальцбург» (2:0 и 2:1), киевское «Динамо» (2:0 в гостях и дома) и загребское «Динамо» (1:0 и 2:1).



В пяти последних матчах во всех турнирах добыто три победы – над «Леванте» (5:1), «Арсеналом» (2:1) и «Хетафе» (1:0). Также случились два поражения – от «Алавеса» (1:2) и «Барселоны» (1:2).

«Арсенал» – «Вильярреал»: статистика личных встреч

Поражение в первом полуфинальном матче Лиги Европы стало первым для «Арсенала» в истории встреч с «Вильярреалом». В Испании хозяева уже на 29-й минуте вели 2:0 после голов Ману Тригероса и Рауля Альбиоля, а на 73-й Николя Пепе реализовал пенальти, оставив «канонирам» шанс на выход в финал…



До этого «Арсенал» и «Вильярреал» дважды встречались в плей-офф Лиги чемпионов. В полуфинале в сезоне-2005/2006 лондонцы победили дома со счётом 1:0, а в гостях сыграли вничью — 0:0. В четвертьфинале в 2009-м за ничьей в Испании (1:1) последовала крупная победа «канониров» на своем стадионе (3:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Арсенал» – «Вильярреал» 6 мая 2021 года

Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.00 (сделать ставку).



«Арсенал» нестабильно выступает весь сезон. Чего ожидать от этой команды, не совсем понятно. «Эмирейтс» не даёт «канонирам» большого преимущества над соперниками: они не выигрывают дома в пяти матчах подряд, в том числе в двух – в Лиге Европы. У «Вильярреала» же есть козырь – тренер Унаи Эмери.

Он главный специалист по Лиге Европы: трижды подряд выигрывал турнир с «Севильей», а два года назад дошел до финала как раз с «Арсеналом». Его «жёлтая подводная лодка» прошла всю Лигу Европы без поражений и едва ли позволит себе проиграть, когда до финала остался всего один шаг. «Вильярреал» выиграл 9 встреч в еврокубке подряд, и предположим, что и в Лондоне не проиграет.