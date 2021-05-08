«Ман Сити» — «Челси», «Барселона» — «Атлетико» и другие матчи. Что смотреть 8 мая

А в РПЛ драка за еврокубки и выживание.

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 мая.

На что ставить в футболе 8 мая

Суббота подарит нам сразу несколько матчей с приставкой «супер». В Англии повторение грядущего финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Правда, эта игра куда важнее команде Томаса Тухеля, уж кто-кто, а подопечные Гвардиолы чемпионства все равно не упустят. «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», а «Тоттенхэм» едет в гости к «Лидсу».

В Испании сыграют «Барселона» и «Атлетико», это ключевая встреча в чемпионской гонке. Обеим командам нужна победа, ну а «Реал», конечно, будет болеть за ничейный исход. Команда Зидана свой матч проведет завтра.

Не забываем и об РПЛ, здесь важнейший матч «Локомотива» и «Динамо», который может многое расставить в борьбе за еврокубки. Кроме того, «Уфа» сыграет с уже чемпионским «Зенитом», «Арсенал» примет «Рубин», а ЦСКА – «Краснодар».

В Германии вторая попытка «Баварии» оформить чемпионство. На этот раз – в матче с менхенгладбахской «Боруссией». В Италии «Интер» уже в ранге чемпиона дома сыграет с «Сампдорией».

На что ставить в хоккее 8 мая

На повестке дня два товарищеских матча – команды готовятся к чемпионату мира. Германия сразится с Беларусью, а Швейцария – с Францией. Как всегда по выходным, раньше играть начнут в НХЛ. В 22:00 можно начинать следить за играми «Бостон» — «Рейнджерс» и «Питтсбург» — «Баффало». А после полуночи еще сразу 12 игр.

На что ещё ставить 8 мая

В баскетболе можно ставить на матчи чемпионатов Испании и Франции, а также следить за НБА – здесь 8 игр.



В волейболе продолжается квалификация на чемпионат Европы. Можно поболеть за сборную Беларуси, которая сыграет с Венгрией. Команды России уже давно отобрались — и мужчины, и женщины.