Словакия — Россия на ЧМ-2021 и другие матчи 24 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже подходит к завершению. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 24 мая.

На что ставить в футболе 24 мая

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались в минувшие выходные. Впереди финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, после которых предстоит переключиться на национальные сборные. Евро-2020 всё ближе.

Пока же в европейском футболе затишье. Поставить можно разве что на молодёжное первенство России и несколько второстепенных турниров. Например, на испанскую Сегунду, ПФЛ, а также чемпионаты Австрии, Израиля, Дании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Латвии, Кипра, Казахстана и Грузии.



Кроме того, состоятся два товарищеских матча с участием азиатских сборных. Ирак сразится с Таджикистаном (18:00 мск), а Иордания — с ОАЭ (19:45). Вот, собственно, и всё.

Матчи по хоккею для ставок 24 мая

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. В понедельник пройдут четыре матча. Сборная России обыграла Чехию и разгромила Великобританию. В третьем туре группового этапа подопечные Валерия Брагина сразятся со Словакией, начало — в 16:15 мск.



Кроме того, сборная Латвии померится силами с Италией (16:15). Спустя четыре часа стартуют ещё две встречи. Сборная Германии сыграет с Канадой, а сборная Чехии — с Беларусью. Чехам надо исправляться за провал в первых играх.

В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф. На этот раз ранних матчей не будет. В 2:00 начнут «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В 3:00 сойдутся «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 4:45 начнут «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз», в 5:30 — «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд».

На что ещё ставить 24 мая

Всё внимание на баскетбол. В Единой лиге ВТБ продолжаются полуфиналы. В Москве местный ЦСКА сыграет с «Зенитом», начало — в 20:00 мск. Красно-синие ведут в серии до трёх побед со счётом 1-0.



В плей-офф НБА ранних встреч нет. «Милуоки Бакс» померится силами с «Майами Хит» (2:30), а «Денвер Наггетс» — с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (5:00). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Италии, Турции, Германии, Израиле, Украине, Греции и Литве.



Также стартуют три теннисных турнира — в Белграде (мужской), Страсбурге (женский) и Парме (мужской). Во Франции в первом круге россиянка Анна Блинкова сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. В Сербии и Италии россияне не играют.