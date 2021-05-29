«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз «Фонбет» на финал ЛЧ: Гвардиола расколдует Тухеля

29 мая «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матч в Порту начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на финал Лиги чемпионов можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» завоевали чемпионский титул в АПЛ за три тура до конца. Подопечные Хосепа Гвардиолы забили больше всех (83 гола) и меньше всех пропустили (32 мяча). В последних турах «Сити» сыграл результативные матчи с «Ньюкаслом» (4:3), «Брайтоном» (2:3) и «Эвертоном» (5:0).



В плей-офф ЛЧ манкунианцы вышли с первого места в группе С, потеряв всего два очка в играх с «Порту» (3:1, 0:0), «Марселем» (3:0, 3:0) и «Олимпиакосом» (3:0, 1:0). На стадии 1/8 финала «Сити» прошёл мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0), в 1/4 — дортмундскую (2:1, 2:1), а в полуфинале выбил «ПСЖ» (2:1, 2:0).



В этом сезоне Гвардиола играет по схеме 4-3-3. Пара центральных защитников Диаш — Стоунз стала самой надёжной в АПЛ, слева Александр Зинченко органично подключается к атакам. В средней и атакующей линиях у «Сити» собраны топовые исполнители: признанный лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне и восходящая звезда английского футбола Фил Фоден. У обоих по три мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов, как и у немца Илкая Гюндогана. Из «горожан» больше забивали только Рияд Марез и Ферран Торрес — по четыре гола.

В какой форме «Челси»

В плей-офф Лиги чемпионов лондонская команда прошла мадридский «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (2:0, 0:1) и мадридский «Реал» (1:1, 2:0). Осенью синие заняли первое место в группе Е, набрав 14 очков в матчах с «Севильей» (0:0, 4:0), «Краснодаром» (4:0, 1:1) и «Ренном» (3:0, 2:1). В АПЛ «Челси» финишировал на четвёртом месте, став самой нерезультативной командой АПЛ из числа тех, кто попал в еврокубки из чемпионата Англии (58 голов). Зато синие финишировали со вторым показателем надёжности обороны (36 мячей).



Томас Тухель играет в три центральных защитника, которые здорово страхуют друг друга. Благодаря их слаженным действиям и вратарю Эдуарду Менди в последних 12 матчах сезона «Челси» пропускал не больше одного мяча. Весь состав «Челси» выглядит органично: два латераля разгоняют атаки по флангам, Канте цементирует центральную зону, Ковачич заряжает энергией, а вариативное трио форвардов угрожает воротам по всем направлениям.

Даже Тимо Вернер, который мог бы забить в три-четыре раза больше при должной реализации, прекрасно вписался в схему своего соотечественника и выполняет огромный объём черновой работы.



Лондонцы действуют как настоящий механизм и уверенно смотрелись даже в проигранных матчах «Арсеналу» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2) в 36-м и 38-м турах АПЛ, а также «Лестеру» (0:1) — в финале Кубка Англии. В каждом из них голы «Челси» были отменены после просмотра VAR.

«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

В этом сезоне «горожане» выиграли первый матч у «Челси» в АПЛ (3:1), а в следующих двух побеждали «аристократы»: в Кубке Англии — 1:0, в чемпионате — 2:1. В первом случае синих возглавлял Фрэнк Лэмпард, а вот в двух оставшихся — Томас Тухель.



В феврале 2019 года команды последний раз встречались в финальной игре, тогда «Сити» завоевал Кубок английской лиги (0:0, по пенальти 4:3).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Манчестер Сити» — «Челси» 29 мая 2021 года

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 гола за 2.40 (сделать ставку).



Сценарий встречи будет зависеть от того, кто лучше проведёт первые 15 минут. В последних пяти матчах чемпионата и Кубка Англии «Челси» не смог отличиться даже в первом тайме, зато в обоих полуфиналах ЛЧ забивал «Реалу» до перерыва. Однако каким бы сильным Тухель ни сделал «Челси», «аристократам» не под силу одолеть флагмана английского футбола в третий раз за полтора месяца.

«Сити» прошёл нынешний розыгрыш без спадов и пропустил всего четыре мяча в 12 матчах. Команда Гвардиолы демонстрирует чемпионский футбол и способна завоевать Кубок чемпионов в основное время, что позволит ей оформить трофейный хет-трик благодаря выигрышам титулов в АПЛ и Кубке английской лиги.



На прошлых стадиях нынешнего плей-офф ЛЧ будущие финалисты и их соперники ни разу не забивали больше трёх мячей в одном матче. Ставка на тотал меньше 3.5 гола также сыграла в пяти из шести последних очных встреч команд во всех турнирах.