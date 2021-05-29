Беларусь — Швейцария. Прогноз: лёгкая победа поможет забыть разгром от сборной России

30 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2021 Беларусь — Швейцария. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу Швейцарии в основное время можно с коэффициентом 1.37, а успех Беларуси оценён букмекерами в 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Беларусь — Швейцария 30 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Беларусь — Швейцария получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.74.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Беларусь — Швейцария (30.05.2021)

Май отбывает свои последние деньки, скоро наступит лето. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, а в НХЛ рубятся за Кубок Стэнли. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



Однако стоит обратить внимание на поединок прямых конкурентов россиян в борьбе за выход из группы А в четвертьфинал турнира. В воскресенье, 30 мая, на льду «Олимпийского спортивного центра» в Риге состоится матч между сборными Беларуси и Швейцарии. Первое вбрасывание запланировано на 16:15 мск.



Менее суток назад швейцарцы проводили матч против сборной России и уступили со счётом 1:4. В целом игра получилась относительно сдержанной, разгромный счёт не должен вводить в заблуждение. «Крестоносцы» не сильно уступили по броскам в створ ворот (23:26), но сумели забросить только одну шайбу, а пропустили — четыре.



В первом периоде было мало событий. Голов мы не увидели, а удаление случилось только одно. Да и то — в составе россиян. На двоих соперники получили всего лишь шесть минут штрафа — удивительно корректный хоккей. Команде Швейцарии посчастливилось играть в меньшинстве лишь однажды, но в это же время во втором отрезке матча они и пропустили.



Третья двадцатиминутка прошла ярче, тут голов оказалось много. Швейцарцам удалось отыграться в середине периода, но радость длилась недолго. Уже через две минуты подопечные Валерия Брагина снова вышли вперёд, а затем довели дело до победы, отличившись ещё два раза. Швейцарцы потеряли первое место в турнирной таблице группы.



Впрочем, шансы на выход из группы А по-прежнему сохраняются. После пяти сыгранных матчей в активе девять очков и место в четвёрке лучших. Отрыв от ближайших преследователей — не больше одного пункта. Зато в оставшихся двух поединках предстоит сыграть с явными аутсайдерами всей группы. Быть хозяином своей судьбы и ни от кого не зависеть — уже хорошо.



На десерт останется сборная Великобритании, которая вдоволь пошумела и даже несколько раз зацепила очки. Но перед этим — встреча с командой Беларуси. Беларусь явно провалилась на текущем чемпионате мира. Место в плей-офф уже вряд ли светит, результаты совсем слабые. Победа над Швецией не получила должного продолжения.

Команда Михаила Захарова идёт на серии из трёх поражений, одно из которых — от скромных британцев (3:4). А в последнем матче разгромно уступила не самой сильной Дании (2:5). Хотя после второго периода даже получалось вести в счёте. Но на заключительном отрезке за семь минут пропустили четырежды.



Едва ли Белоруссия сумеет доставить какие-то серьёзные проблемы команде Швейцарии. Швейцарцы упустили первое место в группе А, но продолжают борьбу за плей-офф. Мы бы проверили Ф2 (-2) за 1.96. До матча с россиянами «крестоносцы» были одной из самых результативных сборных группы. Забивать они умеют, а большинство крайне эффективное.



К тому же сборная Беларуси пропустила 17 раз за пять поединков во время турнира. Больше только у Великобритании. Причём британцы сыграли на один матч больше. Швейцария — фаворит, не ждём сенсации от «зубров». Рабочая победа фаворита в три-четыре шайбы вполне вероятна.

Беларусь — Швейцария: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 30 мая 2021 года

Швейцария только что уступила сборной России и упустила первое место в группе А. Наверняка она будет злее. Шансов на сенсацию у команды Беларуси мало и по другим причинам. Во-первых, она находится в плохой форме, а во-вторых, очень много пропускает. Не ждём откровений и в этот раз. Большинство у Швейцарии отличное, а допускать осечки больше нельзя. Иначе велик риск пролететь мимо четвертьфинала.



Ставка: победа Швейцарии с форой (-2) за 1.96.