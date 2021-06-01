Германия — Дания. Прогноз: Томас Мюллер подаст пример сборной России перед Евро

2 июня 2021 года состоится товарищеский матч Германия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех датчан оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.42.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Дания 2 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Германия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз товарищеского матча Германия — Дания (02.06.2021)

Футбольный сезон встречает первый месяц лета, май передал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, что турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето 2021-го из-за коронавируса.



Однако сперва сборным предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На среду, 2 июня, запланировано сразу восемь встреч. В австрийском городе Инсбрук на поле стадиона «Тиволи-Ной» сборная Германии примет сборную Дании. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.



После провала в третьем туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 (а поражение от скромной Северной Македонии иначе расценивать сложно) официально объявили, что легендарный Йоахим Лёв покинет пост главного тренера бундестим. Его место займёт Ханс-Дитер Флик, который ранее оформлял с мюнхенской «Баварией» требл. Но всё это случится только после Евро.



В наследие своему преемнику Лёв оставляет не так много, последние годы складываются непросто. Под его руководством немцы не смогли выйти из группы в Лиге наций, пустив вперёд сборную Испании. А за три тура отборочного турнира к ЧМ-2022 сумели набрать только шесть из девяти возможных очков. О поражении от Македонии мы уже упомянули.



Сдавшую позиции Исландию удалось разгромить (3:0), а у бойкой Румынии забрали очки со скрипом (1:0). Впрочем, преобразование сборной начнётся ещё до фактической смены тренера. Первое весомое изменение — возвращение в стан опытных Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.



Сборная Дании в последнее время продолжает набирать вес на европейской арене. В Лиге наций в плей-офф, конечно, выйти не получилось, не хватило пяти очков до лидера, но борьбу Бельгии и Англии навязали. За шесть туров набрали десять очков и даже опередили англичан по дополнительным показателям.



А старт отборочного этапа к чемпионату мира – 2022 датчане выдали просто шикарный. Начали с победы над Израилем (2:0), затем не оставили шансов скромной Молдавии (8:0), а в третьем туре вынесли крепкую Австрию (4:0). Любопытно, что австрийцы за весь матч нанесли только пять ударов по воротам Каспера Шмейхеля и ни разу не попали в створ.

При таких раскладах вполне можно ожидать мощного атакующего футбола в исполнении команд. Германия наверняка ещё прибавит в атаке, поскольку Евро-2020 для них практически начался. В группе крайне серьёзные соперники (Франция, Португалия и Венгрия), нужно подойти во всеоружии. Лёв хочет уйти красиво, а Мюллер с Хуммельсом соскучились по бундестим.



Однако Дания вполне может ответить, так что мы бы выбирали между тотал больше 2.5 мяча за 2.00 и обе забьют за 1.75. Последний вариант, кстати, заходил в трёх предыдущих очных поединках соперников, есть все шансы, что зайдёт и сейчас. Всё же подготовка ещё не закончилась, огрехи в обороне имеют место быть. А состав у скандинавов более чем крепкий.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Дания 2 июня 2021 года

Сборную Германии возглавит Ханси Флик, который сделал из мюнхенской «Баварии» настоящий конвейер для голов. Но случится это только после Евро. Зато в состав вернулись Мюллер и Хуммельс. Тем временем Дания продолжает набирать вес на европейской арене, в последнее время выглядит внушительно, а потому вряд ли останется в стороне в предстоящем поединке.



Ставка: обе забьют за 1.75.