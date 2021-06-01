Англия — Австрия. Прогноз: Кейн и Грилиш обоснуют претензии на золото Евро-2020

2 июня состоится товарищеский матч Англия — Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех Австрии оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на товарищескую игру Англия — Австрия 2 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что товарищеский матч Англия — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз товарищеского матча Англия — Австрия (02.06.2021)

Даже с завершением столь сложного и плотного клубного евросезона игроки не могут взять хотя бы недельную паузу. Уже совсем скоро стартует чемпионат Европы, а значит, в начале июня сборные вовсю играют контрольные встречи. В одной из них 2 июня сойдутся сборные Англии и Австрии.



Английская сборная подходит к Евро в великолепном настроении — четыре победы подряд с общим счётом 13:1 и в целом уверенная игра на каждом из участков поля. Состав «трёх львов» так велик, что выбор основы может стать чуть ли не главной проблемой Гарета Саутгейта.

Справедливости ради, это приятная головная боль. Впрочем, с Австрией тренер явно даст отдых футболистам, ещё несколько дней назад игравшим в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов. А таких у Англии немало. Но состав всё равно окажется крепким.



Что касается австрийцев, то их игровая форма накануне чемпионата Европы вызывает некоторые вопросы. Пять подряд побед в рамках Лиги наций остались позади, а в последних четырёх играх у подопечных Франко Фоды всего один успех. Ничья с Норвегией и разгромное поражение от Дании (0:4) — с таким багажом австрийцы подходят к главному турниру последних трёх лет.



Ещё одной проблемой Фоды может стать повреждение у одного из лидеров Марко Арнаутовича. Опытнейший исполнитель уже пропустил несколько тренировок в составе сборной и вряд ли сыграет с Англией. Потеря звёздного и, что главное, забивного нападающего перед самым Евро может стать для сборной настоящей бедой.



Предстоящий матч пройдёт в Мидлсбро, а результаты англичан в родных стенах впечатляют ещё сильнее. Четыре победы в четырёх последних матчах с общим счётом 14:1. Не менее классно играет на выезде и Австрия (четыре победы в пяти последних играх), однако стоит учитывать уровень соперников. Если команда Саутгейта встречалась с Польшей, Исландией и Ирландией, то в соперниках у австрийцев были Норвегия, Люксембург и Румыния.



Делать ставку даже на один гол в исполнении гостей достаточно рискованно, а вот присмотреться к минусовым форам на хозяев можно. Вряд ли голов будет очень много, но и без как минимум двух забитых британцы с поля вряд ли уйдут.

Раз так, П1 с форой (-1) за 1.78 выглядит неплохо. На родной земле англичане не станут отбывать номер. Да и вопросов по основе на Евро-2020 хватает. Игра с Австрией — отличный шанс доказать свою полезность для целого ряда футболистов.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Англия — Австрия 2 июня 2021 года

Кажется, интриги в этом матче особо не будет. Скамейка запасных у сборной Англии так велика, что даже при отсутствии футболистов «Челси» и манчестерских грандов состав окажется очень и очень звёздным. У Австрии же одна только травма Арнаутовича может принести большие проблемы. Возьмём уверенную победу хозяев.



Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.78.