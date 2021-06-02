Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ставки на спорт сегодня, 2 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Германия — Дания, Англия — Австрия и другие матчи. Что смотреть 2 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 2 июня, прогнозы, расписание игр
Комментарии
Следим за соперниками по Евро-2020!

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 июня.

На что ставить в футболе 2 июня

До Евро-2020 меньше двух недель, команды вовсю готовятся и проводят контрольные матчи. Сегодня интересно последить за соперником сборной России — командой Дании — во встрече с Германией. Кроме того, можно выделить матчи Англия — Австрия, Франция — Уэльс и Нидерланды — Шотландия.

Из стран постсоветского пространства Беларусь сыграет с Азербайджаном, а Грузия — на выезде с Румынией.

На что ставить в хоккее 2 июня

На ЧМ-2021 сегодня день отдыха перед четвертьфиналами, поэтому всё внимание — плей-офф НХЛ. Здесь свою серию начнут «Виннипег» и «Монреаль», а у «Колорадо» и «Вегаса» второй матч, пока 1-0 ведут «лавины».

На что ещё ставить 2 июня

На «Ролан Гаррос» начинается второй круг. Роману Сафиуллину предстоит нелёгкое испытание в виде поединка против Александра Зверева. Карен Хачанов сыграет с Кеем Нисикори, а Даниил Медведев попробует свои силы во встрече с американцем Томми Полом. В женской сетке Варвара Грачёва сразится с Камиллой Джорджи, Дарья Касаткина — с Белиндой Бенчич, Вероника Кудерметова – с Катержиной Синяковой, а Анастасия Павлюченкова – с Айлой Томлянович.

В плей-офф НБА «Филадельфия», «Атланта» и «Юта» в шаге от выхода во второй раунд. Они ведут 3-1 в сериях с «Вашингтоном», «Нью-Йорком» и «Мемфисом» соответственно. А вот в паре «Клипперс» — «Даллас» пока 2-2.

В волейбольной Лиге наций женская сборная России завершит второй уик-энд матчем со сборной США.

Англия — Австрия. Прогноз: Кейн и Грилиш обоснуют претензии на золото Евро-2020 Англия — Австрия. Прогноз: Кейн и Грилиш обоснуют претензии на золото Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021