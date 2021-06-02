Германия — Дания, Англия — Австрия и другие матчи. Что смотреть 2 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 июня.

На что ставить в футболе 2 июня

До Евро-2020 меньше двух недель, команды вовсю готовятся и проводят контрольные матчи. Сегодня интересно последить за соперником сборной России — командой Дании — во встрече с Германией. Кроме того, можно выделить матчи Англия — Австрия, Франция — Уэльс и Нидерланды — Шотландия.



Из стран постсоветского пространства Беларусь сыграет с Азербайджаном, а Грузия — на выезде с Румынией.

На что ставить в хоккее 2 июня

На ЧМ-2021 сегодня день отдыха перед четвертьфиналами, поэтому всё внимание — плей-офф НХЛ. Здесь свою серию начнут «Виннипег» и «Монреаль», а у «Колорадо» и «Вегаса» второй матч, пока 1-0 ведут «лавины».

На что ещё ставить 2 июня

На «Ролан Гаррос» начинается второй круг. Роману Сафиуллину предстоит нелёгкое испытание в виде поединка против Александра Зверева. Карен Хачанов сыграет с Кеем Нисикори, а Даниил Медведев попробует свои силы во встрече с американцем Томми Полом. В женской сетке Варвара Грачёва сразится с Камиллой Джорджи, Дарья Касаткина — с Белиндой Бенчич, Вероника Кудерметова – с Катержиной Синяковой, а Анастасия Павлюченкова – с Айлой Томлянович.



В плей-офф НБА «Филадельфия», «Атланта» и «Юта» в шаге от выхода во второй раунд. Они ведут 3-1 в сериях с «Вашингтоном», «Нью-Йорком» и «Мемфисом» соответственно. А вот в паре «Клипперс» — «Даллас» пока 2-2.



В волейбольной Лиге наций женская сборная России завершит второй уик-энд матчем со сборной США.