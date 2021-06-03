Италия — Чехия. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Крала перед Евро-2020

4 июня 2021 года состоится товарищеский матч Италия — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех чехов оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Италия — Чехия 4 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Италия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз товарищеского матча Италия — Чехия (04.06.2021)

Футбольный сезон встречает первый месяц лета, май отдал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, что турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето 2021-го из-за коронавируса.



Однако сперва сборным предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На пятницу, 4 июня, запланировано сразу 11 встреч. Есть несколько интересных. Например, в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» сборная Италии примет сборную Чехии.



Итальянская команда под руководством именитого Роберто Манчини выглядит очень симпатично. На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги наций умудрилась занять первое место в группе, оставив позади Нидерланды, Польшу и Боснию Герцеговины. В полуфинале её ждёт грозная сборная Испании, хотя до этой игры ещё далеко.



Да и стартовые туры отборочного раунда к чемпионату мира – 2022 итальянцы провели без ошибок. В трёх играх набрали все девять возможных очков, обыграв Северную Ирландию, Болгарию и Литву (всех — со счётом 2:0). Соперники, конечно, не такие грозные, но самое главное — стабильность — сборная всё же показала. Отсутствие нервов и победы на фоне постоянных смотрин в национальной команде — это мощно.



На Евро-2020 бывший тренер «Зенита» взял достойный состав. В заявку попали удивительный Чиро Иммобиле, победитель Лиги чемпионов Жоржиньо, легендарные Кьеллини с Бонуччи. А на последнем рубеже — Доннарумма, который вернул «Милан» в европейскую элиту. И захотел очень много денег, но это уже другая история. Без пары сюрпризов в заявке не обошлось, но возможность включить 26 футболистов способствует добавлению молодёжи.



Впрочем, сборная Чехии тоже может кое-чем похвастаться. В Лиге наций она заработала повышение до лиги А (то есть элитного дивизиона, где выступают топовые сборные) — не пустила вперёд команды Шотландии, Израиля и Словакии, набрав 12 очков за шесть туров. А также до этого пробилась на чемпионат Европы – 2020, потолкавшись с командой Англии.



При этом в конце марта 2021 года чехи успели удивить во время стартовых матчей отбора к ЧМ-2022. Сперва им удалось разгромить Эстонию (6:2), затем была сумасшедшая ничья с Бельгией (1:1). И лишь в последней игре уступили Уэльсу с минимальным счётом. Хотя надо сказать, что почти весь второй тайм пришлось играть вдесятером.

Хотя понятно, что Италия в предстоящем поединке выступит фаворитом. Конечно, обе команды наверняка находятся под нагрузками из-за подготовки, да и результат — это последнее, на что обращают внимание в товарищеских играх. Однако мы всё же отдадим преимущество итальянской сборной.



Дело в том, что в последних встречах под руководством Роберто Манчини итальянцы демонстрируют крайне надёжную игру в обороне. За десять предыдущих матчей на европейской арене они пропустили только два раза, хотя соперники встречались серьёзные. А потому П1 за коэффициент 1.72, на наш взгляд, выглядит интересно.



Альтернативный вариант — 1Х и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70. С обороной у Италии полный порядок, а вот разгромами в последнее время она радует редко. Едва ли будет рисковать и бездумно бежать вперёд на этот раз. А вот чехи могут и разок больно уколоть, тем более статус поединка позволяет не думать о счёте.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Италия — Чехия 4 июня 2021 года

Италия под руководством Роберто Манчини выглядит чудесно: результат есть, в обороне полнейший порядок. Статус поединка, конечно, позволяет не думать о счёте игры, но мы все равно отдаём предпочтение хозяевам. Хотя Чехия в последнее время тоже удивляет. Потому на гол вполне способна наиграть.



Ставка: победа Италии за 1.72.