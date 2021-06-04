Варвара Грачёва — Марта Костюк. Прогноз: 20-летняя россиянка близка к личному рекорду

5 июня Варвара Грачёва и Марта Костюк сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Костюк — коэффициент на её победу составляет 1.37. На успех Грачёвой можно поставить за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Грачёва — Костюк 5 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Варвара Грачёва — Марта Костюк получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.64, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.25. Ставки на третий сет принимаются за 2.93.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Варвара Грачёва — Марта Костюк (05.06.2021)

Первая неделя Открытого чемпионата Франции подходит к концу, и мало кто ожидал, что одной из 10 российских теннисисток, пробившихся в третий раунд, станет Варвара Грачёва. Тем не менее 20-летняя уроженка Москвы уже выиграла два матча, установив личный рекорд на «Ролан Гаррос». Следующей соперницей станет представительница Украины Марта Костюк.

По турнирной сетке Грачёва шагает бодро — в первом круге в двух партиях была обыграна Лара Аруабаррена, после чего в непростом матче Варвара одолела итальянку Камилу Джорджи. Один проигранный сет в двух встречах «Ролан Гаррос» — отличный результат для девушки, которая лишь однажды играла в основной сетке грунтового мэйджора.

18-летняя Костюк и вовсе успела сотворить одну из главных сенсаций — в первом раунде играючи прошла экс первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу — 6:1, 6:4. Во втором круге, также в двух партиях, была обыграна Сайсай Чжан из Китая — 6:3, 6:4. Уверенный ход юной теннисистки, которая ходит в когорте талантливых и перспективных уже более двух лет.

Нельзя не отметить достаточно скомканную подготовку Грачёвой к главному грунтовому турниру года. Уроженка Москвы провела целых 11 матчей на красном покрытии, однако выиграть сумела лишь в четырёх случаях. Если же говорить о результатах Костюк, то в её активе шесть побед в девяти встречах, предшествующих Открытому чемпионату Франции. Проигрывала украинка достаточно видным соперницам — Анастасии Севастовой, Екатерине Александровой и Соране Кырсте.

Интересно, что всего за несколько лет карьеры Варвара и Марта успели сыграть друг с другом уже дважды. В 2019 году в двух партиях оказалась сильнее Грачёва, однако полгода спустя Костюк отдала должок, выиграв также в двух сетах. Если говорить конкретно о грунте, то на нём прошёл первый матч девушек, который выиграла россиянка.

Победительница битвы Грачёва — Костюк выходит на сильнейшую теннисистку из пары Свёнтек — Контавейт. Вполне вероятно, что именно матч четвёртого раунда станет последним как для россиянки, так и для украинки. Как бы то ни было, каждая из теннисисток, пробившись во вторую неделю «Ролан Гаррос», установит свой личный рекорд не только на парижском мэйджоре, но и на всех турнирах «Большого шлема».

Ставить на победу Костюк крайне неприбыльно из-за низкого коэффициента, а на победу Грачёвой — очень рискованно. Предлагаем сделать ставку на затяжной поединок — не исключён обмен сетами или же просто плотный матч с затяжными партиями.

На тотал больше 19.5 гейма предлагают коэффициент 1.64. Вполне неплохо. Обе спортсменки получили от выступления в Париже позитивные эмоции. Особого давления после пары побед на них нет, да и сил осталось достаточно. Раз так, цепляться они будут до последнего.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Варвара Грачёва — Марта Костюк 5 июня 2021 года

На первый взгляд в третьем круге Открытого чемпионата Франции встретятся соперницы разного уровня. Впрочем, когда речь заходит о 18-летней и 20-летней теннисистках случиться может всё что угодно. Если же взглянем на историю противостояний Марты и Варвары, то россиянка даже имеет некоторое преимущество — единственный матч на грунте выиграла именно она. Как бы то ни было, зрителей ожидает интереснейший матч с большим количеством борьбы. Тотал больше по геймам смотрится хорошо.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.64.