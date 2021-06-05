Финляндия — Канада. Прогноз: суоми покажут мастер-класс сборной России в финале ЧМ-2021

6 июня состоится матч финала чемпионата мира – 2021 Финляндия — Канада. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех канадцев оценён букмекерами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на финал ЧМ-2021 Финляндия — Канада 6 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч финала ЧМ-2021 Финляндия — Канада не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.98, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Гол в первые десять минут идёт за 1.93.

Анализ и прогноз матча финала ЧМ-2021 Финляндия — Канада (06.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 подошёл к завершению, добрались до финала. Медали разыграют четыре коллектива, сборная России сошла с дистанции ещё в четвертьфинале. Хотя скучно всё равно не будет.



Финал ЧМ-2021 запланирован на воскресенье, 6 июня. На льду площадки «Арена-Рига» в Литве за золотые медали сразятся сборные Финляндии и Канады. Самое первое вбрасывание запланировано на 20:15 мск. До исхода полуфиналов, пожалуй, было трудно предположить, что канадцы будут претендовать за золото.



Во время группового этапа они показали себя не с самой лучшей стороны. Едва ли можно гордиться тремя победами в семи турах. Впрочем, выйти в плей-офф турнира всё равно получилось. Конечно, не без существенной доли везения. А в четвертьфинале обыграли в овертайме Россию, которая не показала своего максимума (2:1 ОТ).



Однако команда Канады во время группового этапа и во время плей-офф — это два разных случая. И если в первом случае подопечные Жерара Галлана пропускали даже от скромнейший сборной Италии, то во втором демонстрировали завидную дисциплину и хладнокровную игру в атаке. Россиянам не повезло.



А вот в полуфинале «кленовые листья» вполне заслуженно выбили мощных американцев. Команды ярко начали, даже закончили период при счёте 1:1. Но на втором отрезке канадцы смотрелись чуть острее, а в заключительной 20-минутке выдержали последний штурм. Заключительную шайбу забросили уже в пустые ворота за 24 секунды до сирены.



Отдельно стоит отметить сдержанность Канады и уверенность в своих силах. И в матче против России, и в матче против США она получила всего лишь по две минуты штрафа, сократив тем самым численное преимущество соперника до минимума. А потому сборной Финляндии в финале следует действовать осторожнее. Поймать на ошибке оппонента будет трудно.



Хотя букмекеры оправданно изначально считали финнов одними из главных претендентов на победу в турнире. Всё-таки они и групповой этап текущего розыгрыша прошли практически безупречно, и в плей-офф выглядели достойно. К слову, победная серия составила семь матчей, пять из которых — в основное время. Классно, ничего не скажешь.

В четвертьфинале суоми задушили Чехию со счётом 1:0, показав надёжную игру в обороне. А в полуфинале под горячую руку финских парней попала Германия. Немцы уступили со счётом 1:2, хотя даже нанесли на десять бросков в створ больше. Но здесь снова стоит отметить надёжную игру финнов в обороне. Пропустили они только при игре «4 на 5».



Не предвидится результативного поединка и в финале чемпионата мира. Всё-таки с дисциплиной в последнее время и у Канады, и у Финляндии полнейший порядок. Крайне вероятно, что соперники сыграют на результат. А потому ставка «тотал меньше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.88, на наш взгляд, выглядит заманчиво.



Любители статистики могут обратить внимание на историю личных встреч. Дело в том, что финны в десяти предыдущих очных поединках одержали шесть побед в основное время и ещё одну — по буллитам. При таких раскладах нулевая фора на них за 2.05 также смотрится любопытно. Хотя в финале может случиться всё что угодно. Канадцев не интересуют расклады и разговоры о слабости состава.

Финляндия — Канада: прогноз и ставки на матч финала ЧМ-2021 6 июня 2021 года

Канада кардинально изменилась после выхода в плей-офф. В играх с мощными россиянами и американцами выглядела достойно, сконцентрированно. Особенно в обороне. Однако на стороне Финляндии не только отличная форма, но ещё и статистика личных встреч. На наш взгляд, команды в финале сыграют на результат. Финны в этом мастера.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.88.