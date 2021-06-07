Испания — Литва. Прогноз: прибалты проиграют даже молодёжке испанцев

8 июня 2021 года состоится товарищеский матч Испания — Литва. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех литовцев оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Испания — Литва 8 июня 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Испания — Литва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз товарищеского матча Испания — Литва (08.06.2021)

Первый месяц лета набирает обороты. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Турнир должен был состояться в прошлом году, однако его перенесли на лето 2021 из-за пандемии коронавируса.



Первый тур не за горами, но сперва предстоит провести ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2020. На вторник, 8 июня, запланировано сразу 11 встреч. В Леганесе на поле стадиона «Мунисипаль де Бутарке» сборная Испании будет принимать сборную Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Правда, есть важный нюанс. Но о нём ниже.



Испанцы блеснули в текущем розыгрыше Лиги наций, выйдя в полуфинал турнира. Хотя в группе были крепкие Германия, Швейцария и Украина. Да и без ощутимых потерь стартовали в квалификации к чемпионату мира – 2022, набрав семь из девяти возможных очков. Но здесь соперники уже оказались скромнее.



При этом подопечные Луиса Энрике на днях неплохо провели товарищескую встречу со сборной Португалии на своём поле. Соперники во второй раз подряд не смогли забить, но хозяева в этот раз смотрелись интереснее. Владели мячом 66 процентов игрового времени и были гораздо острее в атаке. Пару раз откровенно не везло. На гол точно наиграли.



Однако после этого в СМИ появилась информация, что Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Всех, кто контактировал с полузащитником, отправили на карантин, а он теперь будет тренироваться индивидуально. Контрольный матч с Литвой основной состав провести не сможет, риски слишком велики.



На игру было решено отправить молодёжный состав. Главный вопрос заключается в том, успеет ли основа выйти с карантина и набрать форму к старту группового этапа Евро-2020. Всё же до первой официальной игры в турнире испанцам остаётся менее одной недели. И даже пара-тройка дней без запланированной работы может всё испортить. Впрочем, это дело ближайшего будущего.



Что касается сборной Литвы, то она отборочный турнир к чемпионату Европы не прошла. После этого едва не вылетела из лиги С в Лиге наций. А теперь рискует провалить и отборочный турнир к чемпионату мира – 2022. Успела провести два тура, потерпела два поражения. Сперва от Швейцарии (0:1), затем от Италии (0:2). Справедливости ради, уровень оппозиции оказался высоким.

Литовцы и в недавнем Кубке Балтии ничего толком не показали. Эстонии проиграли со счётом 0:1, а Латвии — со счётом 1:3. Мягко говоря, гордиться нечем. А молодёжная сборная Испании сумела дойти до полуфинала молодёжного чемпионата Европы, где уступила Португалии. Хотя смотрелась как минимум не хуже.



Даже на фоне основной команды Литвы молодёжка Испании выглядит предпочтительнее. В составе достаточно интересных игроков, которые по большей части выступают в средних клубах Ла Лиги. А некоторые даже находятся в топовых клубах Европы. Конечно, никакого разгрома не ждём, но испанцы могут наиграть на победу. Проверим П1 и общий тотал больше 1.5 мяча за 1.77. Что-то в духе 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Испания — Литва 8 июня 2021 года

Накануне игрок основы испанской сборной Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, остальных футболистов отправили на карантин. А потому с Литвой сыграет молодёжная сборная Испании. Однако даже так литовцы смотрятся менее предпочтительно, ведь в молодёжке испанцев довольно много крепких игроков. Ждём победы хозяев, для которых это отличный шанс проявить себя.



Ставка: победа Испании и тотал больше 1.5 мяча за 1.77.