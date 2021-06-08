Колумбия — Аргентина. Прогноз: Куадрадо и Барриос устроят Лионелю Месси проблемы

9 июня состоится матч 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Аргентина. Начало игры — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу колумбийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91, а успех аргентинской сборной оценён экспертами в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Колумбия — Аргентина 9 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Колумбия — Аргентина (09.06.2021)

Первый месяц лета набирает обороты. Европейские чемпионаты благополучно завершились, национальные сборные готовятся к финальному раунду перенесённого Евро-2020. В это время на другом полушарии планеты тоже кипят страсти. Южноамериканские сборные готовятся к Кубку Америки, который уже успел обрасти скандалами.



Главный футбольный турнир континента стартует 14 июня, так что пока есть время провести матчи квалификации ЧМ-2022. На среду, 9 июня, запланировано сразу пять поединков. В колумбийском городе Барранкилья на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» сборная Колумбии примет сборную Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск.



Как бы ни был важен для южноамериканских стран Кубок Америки, колумбийцам никак нельзя бросать борьбу на отборочном раунде к ближайшему чемпионату мира. В турнирной таблице они идут на шестом месте, набрав семь из 15 возможных очков. Прямые путёвки на мундиаль получают четыре лучшие команды, поэтому надо поднажать.



Благо что у замкнувшего топ-4 Парагвая в активе столько же баллов, так что шансы сохраняются приличные. Только вот конкуренция солидная, а форма у подопечных Рейнальдо Руэда немного хромает. За пять туров сумели одержать всего лишь две победы при двух поражениях и одной ничьей. А жуткий провал с Эквадором (1:6) будут помнить ещё долго.



Хорошо, что получилось бодро вернуться после длительной паузы. В прошлом матче, который состоялся 4 июня, команда Колумбии разгромила команду Перу со счётом 3:0 благодаря голам Йерри Мины, Андреса Урибе и Луиса Диаса. Хотя надо сказать, что два из них были забиты при численном преимуществе. Но это уже детали.



У сборной Аргентины перед стартом Кубка Америки всё гораздо стабильнее. За пять туров отборочного раунда чемпионата мира – 2022 она не потерпела ни одного поражения и сумела набрать 11 из 15 возможных очков. Что на данный момент соответствует твёрдому второму месту в турнирной таблице.



Разумеется, преследователи не дремлют, а отставание от Бразилии составляет четыре пункта. Так что расслабляться ни в коем случае нельзя. Но особенно бояться подопечным Лионеля Скалони нечего. Под руководством аргентинского специалиста они показывают достойные результаты, одержали три победы в пяти последних играх.

Полный порядок и с составом. В недавнем матче с командой Чили приняли участие и Лионель Месси, и Анхель Ди Мария, и Леандро Паредес. Игрок «Барселоны» даже забил с пенальти. Правда, наиграть на победу не вышло, в составе чилийцев отличился Алексис Санчес, который реанимировал свою карьеру в миланском «Интере». Так и закончили — 1:1.



До этого у аргентинской сборной были не самые сильные соперники, но даже так она пропустила трижды в пяти играх. Теперь же её ждёт довольно серьёзный оппонент с бодрой группой атаки. На старте у Колумбии было всё не так гладко, но теперь дать бой она вполне может. На наш взгляд, стоит подумать над голами в обе стороны за коэффициент 2.03.



Статистика личных встреч, конечно, против. Однако Аргентина выглядит несколько стабильнее, а колумбийцы после чемпионата мира в России не опускаются ниже определённой планки на мировой арене. Да и с результативностью в последнее время у них всё не так уж плохо. Ждём голов и интриги.

Прогноз и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия 9 июня 2021 года

Сборная Аргентины сейчас в порядке, состав довольно крепкий, результаты стабильно неплохие. Однако Колумбия вполне может дать отпор. В последнее время с результативностью у колумбийцев проблем нет, а разгромная победа над командой Перу наверняка придаст уверенности. Ждём обоюдоострую игру и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 2.03.