Стефанос Циципас — Александр Зверев. Прогноз: гораздо веселее, чем игра Надаля и Джоковича

11 июня Стефанос Циципас и Александр Зверев сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса — коэффициент на его победу составляет 1.44. На успех Зверева можно поставить за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Циципас — Зверев 11 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Поставить на пятый сет предлагается за 3.55.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас — Александр Зверев (11.06.2021)

Открытый чемпионат Франции, финишная прямая, мужские полуфиналы. В пятницу на центральном корте Парижа сыграют теннисисты, которые будут доминировать на профессиональной сцене в ближайшие 10 лет. Матч Стефаноса Циципаса и Александра Зверева мог бы стать центральным на всём турнире, но так будет лишь лет через пять.

А пока в параллельном полуфинале играют Рафаэль Надаль и Новак Джокович. И этим всё сказано. Молодёжи придётся потесниться, основное внимание журналистов приковано к 58-й очной встрече легенд тенниса.

Как бы то ни было, полуфинальная встреча Циципаса и Зверева явно не останется в густой тени. Сразятся пятая и шестая ракетки мира. Стефанос рвётся в первый финал на турнирах «Большого шлема», тогда как Александр пытается выйти в дебютный финал «Ролан Гаррос». Оба спортсмена показывают феноменальный теннис и готовы сделать всё ради победы.

22-летний Циципас вышел на авансцену мировой теннисной элиты значительно позже Зверева, однако именно он лидирует по статистике личных встреч — 5-2. На грунте спортсмены встречались лишь однажды, в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде 2019 года победу одержал Циципас — 7:5, 3:6, 6:2. На мэйджорах Алекс и Стеф прежде не пересекались вовсе.

Турнирный путь на «Ролан Гаррос» — 2021 был однозначно тяжелее у Циципаса. Грек поочерёдно обыграл Жереми Шарди, Педро Мартинеса, Джона Иснера, Пабло Карреньо-Бусту и Даниила Медведева. За вычетом Мартинеса проблемы мог доставить любой из соперников, однако Стефанос проиграл всего одну партию — Иснеру. Очень добротно!

Звереву же с сеткой повезло сильно больше: Оскар Отте, Роман Сафиуллин, Ласло Дьёре, Кей Нисикори и Алехандро Давидович Фокина. Самым высокорейтинговым соперником оказался Давидович Фокина, а ведь он занимает в рейтинге всего 46-е место. Это говорит о многом. При этом Александр умудрился проиграть на одну партию больше, нежели Циципас.

Четыре последние игры между Циципасом и Зверевым завершались в двух партиях. Однако нельзя пройти мимо того факта, что теннисисты ни разу не встречались на ТБШ. Пройти столь длинную дистанцию без размена по партиям будет тяжело обоим. Вязкая игра немца будет выводить из себя грека, который любит быстрые и хлёсткие мячи. Кроме того, нервы могут доставить Стефаносу большое количество проблем.

Если же Александр сможет совладать со своей подачей и классно подавать первым мячом, появится шанс даже зацепиться за победу. Специалисты выделяют в предстоящем матче практически однозначного фаворита в лице Циципаса. Шутка ли, коэффициент на его победу такой же, что и на успех Надаля в битве с Джоковичем.

Безусловно, грек выглядит поинтереснее — как на конкретно этом турнире, так и на грунте в целом, однако столь большое преимущество? Вряд ли. Как минимум Зверев должен забрать одну партию. Возьмём общий тотал больше по геймам. Эта игра наверняка затянется.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Стефанос Циципас — Александр Зверев 11 июня 2021 года

Матч, который нельзя пропустить, даже если вы ждёте сражение Рафы и Новака. Здесь должно быть невероятное количество эмоций и классных розыгрышей. Тремя сетами дело вряд ли ограничится. Делаем ставку на тотал больше по геймам и надеемся, что шоу в исполнении Зверева и Циципаса продлится как можно дольше. Это в наших же интересах.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.78.