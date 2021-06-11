Сборная России на Евро-2020. Черчесов и Дзюба должны выйти из группы!

Сегодня стартует Евро-2020, его откроют команды Италии и Турции. А уже завтра в борьбу вступит сборная России. Что ждёт команду Станислава Черчесова на чемпионате Европы? Кто сыграет за нашу команду на турнире? Когда и где смотреть матчи? Отвечаем на все эти вопросы.

Формула турнира

В финальной части Евро-2020 сыграют 24 сборные. На первом этапе они разделены на 6 групп по 4 команды. 16 из них выйдут в плей-офф: по две сильнейшие из каждого квартета, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места в группах.



Затем соревнования пройдут по классической олимпийской системе: 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Решающий матч запланирован на 11 июля, он пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

С кем сыграет сборная России

На групповой стадии Евро-2020 Россия выступит в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Календарь матчей нашей команды выглядит следующим образом.



12 июня, 22:00 мск – Бельгия – Россия

16 июня, 16:00 – Финляндия – Россия

21 июня, 21:00 – Дания – Россия



С Бельгией и Финляндией наша команда сыграет в Санкт-Петербурге, а матч с Данией пройдёт в Копенгагене.



Чтобы пройти в плей-офф, нужно занять место в числе лучших двух команд группы. В 1/8 финала можно пройти и с 3-го места в своём квартете. Но нужно оказаться в числе лучших 4 команд, занявших третьи места в группах. Две худшие команды и все, занявшие четвёртые места, завершат выступления на Евро-2020 после группового этапа.



Если сборная России выйдет в 1/8 финала, то она сможет сыграть в Севилье, Бухаресте, Глазго или Амстердаме.

Где смотреть матчи сборной России

Встречу сборных России и Бельгии покажет телеканал «Россия». Матчи нашей команды с Финляндией и Данией можно будет посмотреть онлайн в прямом эфире на Первом канале.



Все игры Евро-2020 можно будет смотреть на Первом канале, телеканалах «Россия» и «Матч ТВ».

Состав сборной России на Евро-2020

В составе сборной России на чемпионате Европы по футболу сыграют 26 игроков. Буквально перед турниром заявка претерпела изменения: коронавирусом заболел Андрей Мостовой. В заявке на Евро-2020 его заменил Роман Евгеньев. Полностью состав команды выглядит так:



Вратари: 1. Антон Шунин («Динамо»), 12. Юрий Дюпин («Рубин»), 16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: 14. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Марио Фернандес, 3. Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), 18. Юрий Жирков, 4. Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), 13. Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), 5. Андрей Семёнов («Ахмат»), 24. Роман Евгеньев («Динамо»).

Полузащитники: 8. Дмитрий Баринов, 19. Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 26. Максим Мухин (ЦСКА), 17. Александр Головин («Монако», Франция), 21. Даниил Фомин («Динамо»), 11. Роман Зобнин («Спартак»), 20. Алексей Ионов («Краснодар»), 23. Далер Кузяев, 7. Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), 25. Денис Макаров («Рубин»), 15. Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), 6. Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: 22. Артём Дзюба («Зенит»), 10. Антон Заболотный (ЦСКА), 9. Александр Соболев («Спартак»).

Прогнозы и ставки на выступление сборной России на Евро-2020

Сборная России не относится к фаворитам предстоящего первенства Европы. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 75.00, а вероятность того, что Россия сыграет в финале, оценивают коэффициентом 30.00. За 10.00 аналитики букмекерских контор предлагают поставить на то, что команда Станислава Черчесова сыграют в полуфинале, на четвертьфинал можно сделать ставку за 3.50.

Вероятность того, что Россия выйдет из группы в 1/8 финала, оценивают коэффициентом 1.40. На то, что россияне не пройдут в плей-офф, можно сделать ставку за 2.95.



Евро-2020 начинается уже сегодня! Смотрим матчи и болеем за наших. Удачных ставок!