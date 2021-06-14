Испания — Швеция, Аргентина — Чили и другие матчи 14 июня: что смотреть сегодня

Ещё три матча Евро-2020, а также Кубок Америки по футболу и плей-офф НХЛ.

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Чемпионат Европы по футболу уже стартовал, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 14 июня.

На что ставить в футболе 14 июня

Чемпионат Европы набирает обороты, первый тур группового этапа выходит на финишную прямую. В понедельник состоятся ещё три матча. В Глазго сборная Шотландии померяется силами с Чехией. Свисток арбитра раздастся в 16:00 мск. Соперники хорошо знают друг друга, совсем недавно пересекались в Лиге наций.

Три часа спустя в Санкт-Петербурге начнут Польша и Словакия. Любопытно, что оба коллектива в 2021 году успели пересечься со сборной России. Поляки в начале июня сыграли вничью в контрольном матче, а словаки оказались сильнее в игре квалификации ЧМ-2022.



На десерт в Севилье сойдутся сборные Испании и Швеции (22:00 мск). Вывеска крепкая, хотя в последние дни соперники натерпелись от коронавируса. Испанцы даже вакцинировались. Посмотрим, повлияет ли это на качество их футбола.



Ну и Кубок Америки, конечно. Уже в полночь сойдутся сборные Аргентини и Чили. Отличное противостояние, Лионель Месси снова попытается дотянуться до трофея с национальной командой. А в 3:00 выяснять отношения начнут Парагвай и Боливия.

Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Играют в чемпионатах Финляндии, Норвегии и Грузии, а также в третьем российском дивизионе.

На что ставить в хоккее 14 июня

Плей-офф НХЛ! Первый матч полуфинала Кубка Стэнли. Впрочем, придётся рано просыпаться. «Вегас Голден Найтс» против «Монреаль Канадиенс» (4:00 мск). Да и с россиянами тут негусто. Александр Романов проводит первый сезон за океаном и в плей-офф на лёд выходит по праздникам.

На что ещё ставить 14 июня

Вчера завершился Открытый чемпионат Франции. Значит, с грунтоаой частью сезона разобрались. Переходим на травяную. Стартуют три турнира. Мужчины сыграют в Галле и Лондоне, женщины — в Бирмингеме.



В Германии россияне стартуют во вторник, зато Илья Ивашко сразится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером. А вот в Англии среди прочих на корт выйдет Аслан Карацев. Его соперником станет чилиец Алехандро Табило. В Бирмингеме россиянки в первый день также не выступают.



В плей-офф НБА сразу два матча. Правда, ранних среди них нет. «Атланта Хоукс» против «Филадельфии Сиксерс» (2:30), «Лос-Анджелес Клипперс» против «Юты Джаз» (5:00). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Украине и Израиле.