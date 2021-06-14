Россия — Финляндия. Прогноз букмекеров: Дзюба и Головин смогут объехать финский автобус

16 июня сборная России проведёт свой второй матч на Евро-2020. На своём поле, в Санкт-Петербурге, команда Станислава Черчесова сыграет с одной из сенсаций первого дня турнира — командой Финляндии. Начало матча — в 16:00 мск. Прямую видеотрансляцию этого матча можно будет посмотреть на Первом канале.

Букмекеры в своих коэффициентах видят явным фаворитом российскую сборную. Поставить на победу подопечных Станислава Черчесова можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно с коэффициентом 6.00 (16%). На ничейный исход встречи предлагают коэффициент 3.90 (25%).

Аналитики не ждут результативной встречи: поставить на ТМ 2.5 гола в матче Россия — Финляндия можно с коэффициентом 1.65, а на ТБ 2.5 гола принимают ставки за 2.25. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 2.13, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет забить, предлагают коэффициент 1.64.

Анализ и прогноз матча Россия — Финляндия (16.06.2021)

Сказать, что сборная России провалила старт турнира, нельзя. Скорее получился ожидаемый пессимистичный сценарий. Впереди, кроме удара Марио Фернандеса головой прямо в руки Куртуа, создать ничего не получилось, а в обороне россияне сами создали себе проблемы. Так что уже к исходу получаса в матче всё было ясно. При этом бельгийцы явно не выложились на все 100%, этот матч — идеальная иллюстрация к словосочетанию «победа на классе».



А вот сборная Финляндии в первом матче сотворила сенсацию, обыграв команду Дании 1:0. Правда, нужно сказать, что результат матча отошёл на второй план после трагедии, которая случилась с лидером датчан Кристианом Эриксеном. Конечно, после такого удара датчанам было нелегко собраться. Они владели игровой инициативой на протяжении всех 90 минут, допустили лишь один удар по своим воротам, но именно он оказался голевым. А вот в нападении команда Каспера Хьюлманда выглядела не так убедительно и даже не реализовала пенальти. Что ж, финнам немного повезло, но они выжали 120% из своих шансов и получили 3 очка, сделав серьёзную заявку на выход из группы. И, возможно, тем самым помогли сборной России. Правда, нам обязательно нужно победить во втором матче.



Скорее всего, сборная Финляндии не откажется от своей тактики: зная, что у России есть проблемы в позиционной атаке, команда Маркку Канервы закроется и будет терпеливо ждать своего шанса. И, надо сказать, вполне возможно, он у Финляндии будет, глядя на ошибки, которые оборона россиян допустила в первой игре. Но всё-таки наша команда выше классом, трибуны будут гнать её вперед, да и статус матча обязывает. Есть надежда, что и бежать ноги у сборной России будут лучше, вполне возможно, что тренерский штаб выведет игроков на пик формы именно ко второй, ключевой встрече в группе. Впереди Дзюба вполне может использовать свои габариты в борьбе с финскими защитниками, а Головин получит чуть больше пространства, чем в матче с Бельгией. Возможен и их тандем с Миранчуком, чем больше креатива будет впереди в такой встрече, тем лучше.



Класс сборной России всё-таки выше, поэтому ставка на победу нашей сборной за 1.66 будет неплохим вариантом. Финны сотворили одну сенсацию, но скорее вопреки логике. Второй раз это вряд ли получится сделать.

Если говорить о голах, то вряд ли эта встреча окажется богата на них. Если наша команда сможет быстро открыть счёт, то дальше команда Черчесова будет приглашать финнов атаковать, сыграет по счёту, всё-таки креатив в атаке — не самая сильная сторона сборной Суоми. Если же быстро забить не получится, то будет вариант матча Дания — Финляндия, где в роли датчан выступит наша команда. Много позиционных атак, много борьбы, а моменты пойдут ближе к концу матча. Финнов, в принципе, устроит и ничья: практика показывает, что 4 очка — проходной балл для выхода в плей-офф. В любом случае, скорее всего, нас ждёт низовая игра. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола можно за 1.65. Кроме того, неплохим вариантом выглядит ставка на то, что обе команды в этой игре забить не смогут. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.64.



Не стали бы мы исключать гол в первые 30 минут игры. Даже в матче с Бельгией россияне неплохо смотрелись на этом отрезке — и скорости включали, и впереди старались создавать остроту. Так стремительно, как бельгийцы, финны переходить в атаку не смогут, да и не станут. А вот ставка на то, что стартовый натиск нашей команды принесёт успех, очень неплохой вариант. Коэффициент на него 1.93.



Не стали бы исключать и того, что в этой игре будет пенальти. Финские защитники — не самые мастеровитые, матч с Данией это показал, одиннадцатиметровый был совсем не обязательным. Вполне вероятно, что и наша команда сможет заработать пенальти, благо есть кому это делать. Коэффициент на такой исход достаточно высокий — 2.75. Кстати, можно рассмотреть и ставку на гол Артёма Дзюбы, он наверняка выйдет в стартовом составе и создаст остроту: финские защитники — это не Бельгия. Да и пенальти Дзюба будет бить, если Россия получит такое право. Коэффициент 4.40, вполне можно проверять.

Ну а если вы хотите поставить на точный счёт, рассмотрите победу России со счётом 1:0. Да, разница мячей вроде бы обязывает забивать больше, играть в атаку, но штаб Черчесова скорее при таком счёте предпочтёт синицу в руках, ведь тогда в матче с Данией нам, вероятно, хватит и ничьей. Победа России со счётом 1:0 идёт за 5.50. Кроме того, неплохой вариант для ставки — это ничья 0:0 (коэффициент 9.50). Но нужно понимать — ничья с Финляндией будет означать, что России в третьем туре нужна будет только победа над Данией в Копенгагене. Добиться этого будет очень сложно. Поэтому надо брать максимум от игры с самой слабой командой в квартете на своём поле. А иначе зачем вообще выходили на Евро?



До старта Евро-2020 остались считаные дни. Самое время проанализировать предстоящие матчи и выбрать исход. Удачных ставок!