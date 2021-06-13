Испания — Швеция. Прогноз: две самые проблемные команды Евро-2020 разочаруют фанатов

14 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Испания — Швеция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех Швеции оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Испания — Швеция 14 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Испания — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.38.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Испания — Швеция (14.06.2021)

Чемпионат Европы шагает по футбольному миру уже третий день. Болельщики успели испытать счастье и разочарование, радость и грусть. На турнире стартовали 12 сборных, то есть ровно половина. В понедельник выяснять отношения начнут в группе Е, а центральным противостоянием первого тура станет встреча сборных Испании и Швеции.

Сразу же стоит обозначить неоднозначную ситуацию, в которую попали испанцы. За несколько дней до старта Евро сразу два футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего остальные были помещены на карантин. Заключительный товарищеский матч перед чемпионатом Европы провели молодёжным составом.



Больше того — ряд этих футболистов в итоге был дозаявлен в качестве возможной подмены основным игрокам. Ситуация до конца не прояснилась и по сей день. Известно, что Серхио Бускетс и Диего Льоренте, изначально сдавшие положительный тест, в итоге не оказались заражёнными, однако риск пропуска матча в такой ситуации есть всегда.



Впрочем, есть аналогичные проблемы и у сборной Швеции — положительные результаты дали тесты на COVID-19 Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга. Стоит отметить, что им повезло меньше, ведь повторные тесты лишь подтвердили факт заражения, а значит, с Испанией они не сыграют точно.

Казалось бы, что может быть лучше, нежели отсутствие в составе соперника одного из самых звёздных игроков (речь о Кулушевски, выступающем за «Ювентус»)? Есть и ещё один козырь — своё поле. Сборная Испании все три встречи группового этапа проведёт в Севилье. Красота!



Невзирая на всю ситуацию с коронавирусом, в итоге у Испании одни положительные новости. Может ли хоть чем-то ответить Швеция? Может. Команда Янне Андерссона одержала пять побед в пяти матчах, предшествовавших Евро. Да, шведы не обыграли ни одного соперника калибра Испании, однако сам факт успешной серии должен вдохновлять скандинавских футболистов.



Стороны играли друг с другом целых девять раз, однако особенно нужно обратить на два матча, уложившиеся в четыре месяца 2019 года. Забавно, что жеребьёвка свела на групповом этапе команды, которые сражались друг с другом за путёвку на это самое Евро. В квалификационной группе Испания заняла первое место, а Швеция —второе.

Впрочем, матчи между ними не были столь однозначными. Если домашнюю игру испанцы забрали без особых проблем (3:0), то в выездной их ждал серьёзный отпор — шведы вели вплоть до 92-й минуты, пока Родриго таки не принёс ничью (1:1).



Безусловно, Испания видится фаворитом группы Е, однако именно сборная Швеции может доставить подопечным Луиса Энрике немалые проблемы. Букмекеры сильно верят в испанцев, и это объяснимо многими факторами, однако сенсаций хватает на любом чемпионате Европы, успели уже они случиться и на текущем турнире.



Возьмём победу Швеции с форой. Состав и дисциплина у скандинавов в порядке, а хозяева прививались от коронавируса фактически перед самым стартом турнира. Речь идёт о профессиональных спортсменах и высоких нагрузках, так что этот факт может сыграть свою роль.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Испания — Швеция 14 июня 2021 года

Испанцы не обладают тем убийственным составом, которым могли похвастать на крупных турнирах последних 10 лет. Громить соперников они сейчас не готовы. Тем более после новостей о коронавирусе, из-за чего футболистам на днях даже пришлось делать прививки. В общем, яркой игры не ждём.



Ставка: победа Швеции с форой (+1.5 гола) за 1.78.