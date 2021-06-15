Франция — Германия, Венгрия — Португалия и другие матчи. Что смотреть 15 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 июня.

На что ставить в футболе 15 июня

Последними на чемпионате Европы по футболу в бой вступят команды группы F, это самая настоящая «группа смерти». Сначала сегодня мы увидим матч Венгрия — Португалия, ну а затем, пожалуй, самая вкусная вывеска первого тура — матч Франция — Германия. Дешам против Лёва — это будет суперинтересная встреча!

На что ставить в хоккее 15 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на среду здесь второй матч серии «Тампа» — «Айлендерс». Пока «островитяне» впереди 1-0.

На что ещё ставить 15 июня

На теннисном турнире в немецком Галле российское дерби: Карен Хачанов против Андрея Рублёва. Кроме того, Даниил Медведев сразится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии.



В плей-офф НБА пятый матч в противостоянии «Бруклина» и «Милуоки», пока что счёт равный — 2-2. Кроме того, «эль класико» в финале чемпионата Испании, «Реал» против «Барселоны». Пока что каталонцы ведут в серии 1-0.



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России стартует на четвёртом этапе игрой с Сербией.