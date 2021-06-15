Турция — Уэльс. Прогноз: Гарет Бэйл и Аарон Рэмси вытащат валлийцев в плей-офф Евро-2020

16 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Турция — Уэльс. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу турков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех Уэльса оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Турция — Уэльс 16 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Турция — Уэльс получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Турция — Уэльс (16.06.2021)

Практически неделя прошла с момента открытия Евро-2020, а значит, завершился и первый тур группового этапа. Второй тур откроется матчем сборной России, однако уже через час после завершения игры подопечных Станислава Черчесова в бой вступят и представители группы А. Встреча Турции и Уэльса даёт основания ожидать как минимум бури эмоций и просто хорошего футбола.



Соперники по-разному начали выступление на чемпионате Европы. Турция ожидаемо не смогла зацепиться со сборной Италии, тогда как Уэльс достаточно неожиданно сыграл вничью с крепкой Швейцарией. Как бы то ни было, любая следующая осечка не сулит им ничего хорошего, лишь место на дне турнирной таблицы и сомнительные шансы на выход в плей-офф.



Турцию и вовсе считали одним из главных фаворитов группы А. Казалось, что они могут дать бой даже итальянцам, однако матч-открытие показал, что реальность слишком далека от ожидания. За 90 минут подопечные Шенола Гюнеша смогли лишь трижды ударить в сторону ворот соперника, при этом потревожить Джанлуиджи Доннарумму не удалось и вовсе. Крайне невыразительная игра, которая может сказаться на настрое команды в двух оставшихся турах группового этапа.



Уэльс же, напротив, приятно удивил. Валлийцы считались аутсайдером квартета, однако в голове многие держали тот факт, что выстрелить в групповом этапе Евро им по силам. Ничья со Швейцарией (1:1) лишь подтвердила такие допущения — игра на контратаках хорошо получалась и при наличии Гарета Бэйла, а с приходом в команду Дэниела Джеймса убегать в быстрые отрывы стало ещё проще.



Последняя очная встреча Турции и Уэльса случилась ещё в прошлом веке, а значит, и рассуждать на эту тему не особо некорректно. Если же взглянуть на подготовку сторон к Евро, то результаты примерно похожи. А именно — победы над середняками и откровенно слабыми сборными, плюс поражения от топ-команд и представителей среднего эшелона. Выделить можно разве что победу турков над Нидерландами (4:2) и поражение всё той же сборной Турции от скромной Венгрии (0:2).



Многие отметили невероятное желание «драконов», с которым они играли в матче со Швейцарией. Это подкупает, ведь лишь благодаря настрою (и удаче, разумеется) можно взять 1-2 лишних очка, которые впоследствии помогут выйти в плей-офф. Туркам в желании бороться тоже сложно отказать, однако удивить чем-то другим они не смогли. Даже с учётом того, что встречались с сильнейшей сборной группы.



В целом предстоящий матч во многом станет определяющим для обеих сборных. Победитель сделает большой шаг к выходу из группы, тогда как проигравший обоснуется на дне турнирной таблицы. В таких условиях может случиться немалое количество голов, которое совсем не прогнозируют специалисты. В очередной раз попробуем сыграть против букмекеров.

Коэффициент на тотал больше 2.5 гола очень велик, 2.55. Линия даже оставляет возможность заиграть два мяча. На голы в обе стороны тоже дают заметно больше двойки. Хотя Турции нужна победа, а валлийцы по-прежнему знают толк в контратаках и стандартных положениях. Рискнём.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Турция — Уэльс 16 июня 2021 года

Сразу пять из десяти завершившихся матчей Евро-2020 пробили планку тотала, хотя букмекеры почти всегда ожидали низа. Очередная игра и очередной прогноз специалистов на явный тотал меньше в одном из определяющих матчей группы А. Поставим против линии. Туркам после разгромного поражения Италии придётся раскрываться, а валлийцы опасны на пространстве.



Ставка 1: тотал больше 2.5 голов за 2.55.



Ставка 2: обе забьют за 2.14.