Швеция — Словакия. Прогноз: Маркус Берг исправится перед фанатами в Санкт-Петербурге

18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Швеция — Словакия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами шведов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех словаков оценён экспертами в 5.10. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Швеция — Словакия 18 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Швеция — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.23. Гол Словакии оценён букмекерами коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Швеция — Словакия (18.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Второй тур благополучно стартовал, сборная России успела забрать три очка у Финляндии. Скрасить ожидание решающих встреч в группе В помогут поединки других сборных. Например, в пятницу, 18 июня, на поле стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будут выяснять отношения сборные Швеции и Словакии.



Шведы триумфально начали свой путь на Евро-2020. В матче с грозной сборной Испании, которая в Лиге наций не оставила шансов ни Германии, ни Швейцарии, ни Украине, они умудрились наиграть на очки. Встреча проходила в Севилье при поддержке испанских болельщиков, но завершилась лишь нулевой ничьей.



Испанцы имели чудовищное преимущество, достаточно посмотреть на статистику. 17-4 по ударам, 5-1 по попаданиям в створ, 6-1 по угловым и 85 на 15 по проценту владения мячом! Это новый рекорд в истории чемпионатов Европы. Но свои моменты не реализовали, хотя их оказалось предостаточно. Больше того — могли даже проиграть. В первом тайме звенела штанга, а на 61-й минуте теперь уже бывший форвард «Краснодара» Маркус Берг не попал буквально в пустые ворота.



Однако одного очка для выхода в плей-офф шведам точно не хватит, непременно придётся набирать ещё. Поскольку сборная Словакии неожиданно набрала сразу три балла в матче со сборной Польши и сейчас лидирует в группе Е. Победы во втором туре скандинавам наверняка хватит для выхода в 1/8 финала.



Вот только словаки продолжают удивлять. Во время квалификации ЧЕ-2020 на равных смотрелись в своей группе с Хорватией, Уэльсом и Венгрией. А за три стартовых тура отборочного раунда ЧМ-2022 ни разу не проиграли, в одной из встреч даже обыграли сборную России. Причём вполне по делу. Вполне могут побороться за выход на мундиаль.



В первом туре группового этапа чемпионата Европы команда Словакии обыграла крепкую сборную Польши со счётом 2:1. Без удачи не обошлось, но это детали. На первых минутах смотрелась симпатично, открыла счёт — великолепный сольный проход выдал Роберт Мак. В дебюте второго тайма поляки отыгрались, но на 62-й минуте остались в меньшинстве и после пропустили второй.

Теперь словакам предстоит ещё одна игра в Санкт-Петербурге — со Швецией. Букмекеры считают, что встреча не получится результативной, а мы с этим спорить не станем. Команды действительно имеют довольно плотную оборону и линию полузащиты, по стилю они похожи. Держать мяч не стремятся, ставят на дисциплину и организованность. Однако шведы чуть интереснее выглядят в финальной трети.



Здесь Эмиль Форсберг, Виктор Классон и Александер Исак, который в матче с Испанией из ничего придумал момент для Берга. А потому, на наш взгляд, комбинированная ставка «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.90 выглядит нормально. Альтернативный вариант: обе команды забьют — нет. Ждём либо нулевую ничью, либо минимальную победу шведов. Но подстрахуемся на случай 1:1.

Прогноз и ставка на матч Евро-2020 Швеция — Словакия 18 июня 2021 года

Сборная Швеция выстояла в Испании, показав неплохую игру в обороне. Против Словакии в Санкт-Петербурге должно быть попроще. Однако словаки сенсационно набрали три очка в матче с Польшей, так что недооценивать их не стоит. Ждём довольно равную встречу, но с небольшим перевесом в сторону шведов, всё же у них линия атаки выглядит внушительнее.



Ставка: Швеция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.