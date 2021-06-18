Германия — Португалия. Прогноз: Криштиану Роналду добавит боли Нойеру и Хуммельсу

19 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Германия — Португалия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех Португалии оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Германия — Португалия 19 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Германия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Германия — Португалия (19.06.2021)

Второй тур группового этапа Евро — 2020 подходит к концу. А значит, близится очередь представителей той самой «группы смерти». В субботу зрители по всему миру будут наблюдать за сражением сборных Германии и Португалии. Место действа — немецкий Мюнхен, свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.



Стороны по-разному стартовали на Евро. Если португальцы при не самой качественной игре разгромили сборную Венгрии (3:0), то немцы, имея примерно такой же уровень футбола, проиграли действующим чемпионам мира из Франции (0:1). После такого значимость матча второго тура для бундестим сложно переоценить. На кону стоит не всё, но многое.



Предыдущая встреча Германии и Португалии случилась на групповом этапе другого крупного турнира — чемпионата мира 2014 года. Тогда немцы по пути к титулу выиграли со счётом 4:0 и оставили португальцев за бортом соревнований. В субботу же может случиться зеркальная ситуация — в случае поражения от португальцев подопечные Йоахима Лёва останутся с нулём очков, что затруднит их выход в плей-офф до максимума.



Победа Португалии над Венгрией получилась уверенной лишь по счёту. В целом же звёздные подопечные Фернанду Сантуша играли откровенно плохо и даже первыми пропустили — от кошмара спас VAR. В целом же счёт 0:0 продержался аж до 84-й минуты. Впрочем, концовка с лихвой всё компенсировала. Три гола за несколько минут, дубль Роналду.



Совсем другое дело, что с Венгрией португальцы были вынуждены играть первым номером, чего крайне не любят при Фернанду Сантуше. Победа на Евро-2016 была добыта именно в контратакующем стиле. Так они и будут играть с немцами, которые обязаны идти вперёд, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы. Значит, свободное пространство появится.

Большим плюсом для сборной Германии должен стать тот факт, что встреча пройдёт в Мюнхене. Чемпионов мира команда Лёва на домашнем стадионе обыграть не смогла, поэтому будет интересно, что получится у бундестим с чемпионами Европы. Есть чем похвастаться и Португалии. Подопечные Сантуша не проигрывают на чемпионатах Европы на протяжении 12 матчей, если брать во внимание основное время. Пять побед и семь ничейных результатов.



Битва с Германией должна стать для португальцев определяющей. Мало кто сомневается в победе немцев над Венгрией в заключительном туре, тогда как Португалии предстоит встреча с мощной Францией. Проиграв Германии, команда Португалии существенно усложнит себе жизнь, а значит, допускать этого нельзя. Проверим Х2. Коэффициент довольно скромный, но риск приемлемый.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Германия — Португалия 19 июня 2021 года

Игра на контратаках — главный козырь сборной Португалии, имеющей в своём составе Криштиану Роналду, Бруну Фернандеша, Жоау Фелиша и Диого Жоту. У немцев нет никаких вариантов, кроме как лезть вперёд в попытках забить. А Португалию это полностью устраивает. Возьмём Х2.



Ставка: Португалия не проиграет за 1.65.